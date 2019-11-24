你的快递可能“泡汤”了：南京一百世站点千余包裹放工地被泡水

IT之家11月24日消息 双11的余温尚未散去，越来越多的快递也正被一一寄往消费者处。不过随着快递量的加大及雨雪天气的到来，大批快递面临着存放难题。据国内媒体报道，近日百世快递南京一站点因千余包裹堆放工地泡水而被罚七千元。

据澎湃新闻报道，日前南京有市民反映称其在取快递时发现在百世快递站点有大量包裹被露天堆积在一处工地上，虽然表面被油布遮盖但底部基本泡水，快递的状态令人担忧。随后该名市民向官方投诉了这一百世快递站点，百世客服表示，百世快递公司已作出处罚，对涉事站点百世快递南京建邺三部罚款五千元，涉事快递员分别罚款五百元。

据这一百世快递临时存放点负责人表示，由于“双十一”期间快递数量激增，从11月13日起，从上级站点分到的快递量激增，平均每天一千多件，快递员数量太少根本派送不完。没有派送的快递都放在工地的临时存放点，为此，每日需向工地支付数百元场地费。

同时该位负责人反驳了之前市民提到的无人看守问题：不存在林小姐说的无人看管的问题，已专门雇人白天晚上分别在临时存放点看管，确保快递不会丢失。同时临时存放在工地上的快递将于22日全部派送完，以后将不会再堆放在此地。如果其负责的片区有收件人来投诉快递保管的相关问题，他们将按规定进行赔付。

至于前文提到的快递泡水问题，有百世业务员表示快递包装盒里都有塑料隔层，雨水只会浸湿纸盒，不会损坏里面的东西。