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支付宝上线“打拐神器”小程序：远在非洲的马云发微博遥祝

2019/11/24 10:25:49来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月24日消息 这段时间马云在非洲走访多国深入了解当地市场，与此同时也没有忘记国内市场。昨日晚间马云也在四个月之后再度“现身”微博遥祝支付宝上线“打拐神器”小程序。

据介绍，马云微博中所说的这款被称为“打拐神器”的团圆系统（公安部儿童失踪信息紧急发布平台）专属小程序近日在支付宝正式上线。据悉这款团圆”小程序中包含紧急寻人，滴血寻亲，如何防走失”等功能，普通用户只需点击“紧急寻人”即可查看3天内附近走失儿童，如遇相似儿童可一键报警，向警方提供线索。

这款“团圆”系统由公安部刑侦局主持开发，阿里巴巴公益提供技术支持，是全国6000多名打拐民警的移动办公系统。此次上线的“团圆”小程序属首次对公众端开放，之前仅对团圆志愿者开放。

针对失踪多年的儿童，“团圆”小程序还上线了“滴血寻亲”功能，“一键导航”附近公安机关免费DNA采集点，及时采血、将DNA信息录入公安部打拐DNA库中。除了支付宝，在高德地图App搜索“滴血寻亲”同样支持该功能。

据阿里巴巴团圆项目负责人介绍，公安部打拐DNA库主要帮助失踪多年的儿童寻亲，目前已帮助6100多名被拐多年的孩子回家；公安部儿童失踪信息紧急发布平台（团圆系统）主要帮助刚丢失的孩子快速寻亲，截止11月15日，已帮助4204名儿童回家。

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关键词：支付宝马云团圆

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