女子深陷“套路贷”，不堪重负卖房还债

IT之家11月24日消息 据央视财经消息，近期，内蒙古赤峰市的张女士遭遇了“套路”，张女士两年前由于手头紧张在网上借了800元，在还款时不小心进入对方事先设好的套路，导致最后需要还一百万元。

据了解，2017年10月份，张女士接到一个来电，对方问需不需要贷款，放款速度快且不需要抵押，但是需要把自己的手机通讯录提供给对方，并在借贷宝（手机App）上打一个借条，然后用微信转账即可，这种贷款方式让张女士心动了。有了第一次的尝试，第二次张女士又贷了1200元，然而第二次还款到期时，连本带息的1650元张女士却还不上了，此时，对方告诉张女士可以通过其推荐的公司再借款来还钱。于是，张女士借新款还旧账，借的钱越来越多，利息也越来越高，最后张女士总共需要连本还息一百零几万。

张女士走投无路还不上钱，对方就利用张女士提供的通讯录，给亲戚朋友打电话，发恐吓短信。最后只能通过卖掉自家房子来还债，却依然填不了这个“大窟窿”。张女士表示，需要还的一百零几万中，70多万都是自己借的，“真是借的都快家破人亡了，然后我爸就说不要还了，还不起了，咱们去报案吧”，张女士哭着说道。

今年5月8日，张女士向内蒙古赤峰市公安局红山区公安分局正式报案，接到报案后警方成立专案组展开调查。随后经过警方的深入调查发现这是一起“套路贷”诈骗案件且是多个团伙作案。根据警方介绍，张女士遭遇的套路贷需要不停的借款，这就形成了拆东墙补西墙的局面，借的下一笔钱要偿还上一笔钱，这意味着借的钱将越来越多才能偿还上一笔钱和所产生的利息，这样一来张女士无形中扩大了自己欠债的金额。另外警方表示，威胁、恐吓、短信电话轰炸等软暴力手段逼迫借款人还钱是套路贷的又一特点，最后警方通过张女士所打资金流向找到了犯罪嫌疑人使用的银行卡号，并进一步确定犯罪嫌疑人的身份信息。

最终，10月28日，专案组人员在福建省南平市、三明市等地抓获犯罪嫌疑人18名，目前有8名犯罪嫌疑人被检察机关批准逮捕，10名犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件还在进一步审理当中。