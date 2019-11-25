内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

来了！Oppo Reno Ace推送ColorOS 7更新：全新无边界设计与暗色模式

2019/11/25 8:32:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月25日消息 据IT之家网友分享，今日，Oppo Reno Ace面向首批用户正式推送了ColorOS 7更新。ColorOS 7将Android版本升级至Android 10，带来了全新的无边界设计，新增OPPO Sans默认字体，新增暗色模式与专注模式等。

更新内容：

视觉

  • 新增无边界设计全新升级，视觉更震撼，操作更高效，体验更自然

  • 新增OPPO Sans默认字体，整体简洁优雅，富有科技美感

Breeno

  • 新增Breeno指令，让你用更少的步骤更快地完成日常任务，以及创建个性化的快捷指令

  • 新增Breeno语音，照片搜索功能，可根据照片时间、地点、人物等进行语音搜索

  • 新增Breeno语音，相机唤醒，可语音切换拍照模式

  • 新增Breeno语音，打开关闭暗色模式、查询步数、打开Breeno识屏等语音指令

  • 新增Breeno建议，起床提醒，今日日程及穿搭推荐等

  • 新增Breeno建议，公交车信息卡片，实时提醒公交车信息

  • 新增Breeno建议，低电量提醒，低电量时自动检测附近充电宝商家

  • 新增Breeno睡眠模式，夜晚进入暗色模式，并开启免打扰

  • 新增Breeno识屏，会议日程信息识别，可一键添加日程

  • 优化Breeno扫一扫，独立扫码与识物，方便唤起

  • 新增Breeno驾驶，可快速打开电话、音乐、微信以及最近使用的一个应用

  • 新增Breeno速览，新闻资讯模块

智能侧边栏

  • 优化视觉交互，提升单手操作体验

  • 优化智能侧边栏，将文件台替换为文件管理，并去掉Breeno语音、超清视效、通知勿扰三个快捷工具

  • 新增便签快捷工具

  • 新增支持拖拽应用，实现快速分屏

  • 新增“浮标透明度”和“浮标全屏隐藏”设置项

  • 优化浮窗模式适配范围，更多应用支持浮窗打开

  • 新增浮窗气泡功能，支持快速展开/折叠浮窗

截屏

  • 优化三指截屏，可三指长按并滑动选择截屏区域；长按并下滑拖出屏幕可快速长截屏

  • 新增截屏设置，可调整预览浮窗位置、设置提示音等

  • 优化截屏预览浮窗，下拉分享，上拉浮窗进行长截屏

导航手势3.0

  • 新增从屏幕两侧向内滑动并停留切换上一个应用

  • 优化所有手势支持横屏场景

系统

  • 新增闪回键，支持导航、打车、游戏的重要信息桌面展示，一键快速返回应用

  • 新增暗色模式，省电又护眼

  • 新增专注模式，在工作或学习时帮助屏蔽外界打扰

  • 新增全新的充电动画样式

  • 优化控制中心交互，单手操作体验更友好

  • 新增横幅通知可左右滑动忽略

  • 新增屏幕录制暂停功能

  • 新增屏幕录制浮窗与录制设置

  • 新增360清理引擎

  • 新增全局主题，主题增加更多可玩性

  • 新增全局删除音效、计算器按键音、指南针指向声音反馈

  • 优化内置铃声资源

  • 新增无障碍TalkBack悬浮提示

  • 新增无障碍颜色模式，提升视障用户使用体验

  • 新增最近任务管理页面，包含最近任务显示内存信息开关与应用锁定管理

游戏

  • 优化游戏空间视觉交互

  • 优化游戏空间启动动画

  • 优化游戏助手交互与呼出方式，新增游戏手柄连接入口

桌面

  • 新增全新可交互动态壁纸

  • 新增Art+静态壁纸

  • 新增桌面下滑设置项，可自定义打开全局搜索或通知中心

  • 新增桌面图标自定义，可自定义图标大小、形状、风格

  • 优化解锁流程，上划可切换解锁模式

  • 优化密码解锁视觉，单手解锁更方便

  • 新增锁屏支持动态壁纸

  • 优化息屏时钟样式，更多个性选择

  • 新增桌面简易模式，更大字体图标，更加简洁明了

安全

  • 新增密码本功能，自动填充密码，实现一键登录

    新增远程守护应用使用时间，可查看绑定手机近7天使用应用情况

  • 新增远程守护停用时段，可设置绑定手机的停用时段

  • 新增远程守护应用设置限时，可设置绑定手机应用使用时长，限制部分游戏对局数

  • 新增远程守护一键导航，一键导航至绑定手机所在位置

  • 新增SOS紧急联络智能客服求助，当紧急联系人未接听电话，智能客服会帮助继续拨打紧急联系人电话

  • 新增随机MAC地址连接WiFi，阻隔定向广告，保护隐私，信息更安全

  • 新增敏感权限使用时状态栏图标提示，可查看具体调用的应用详情，防止个人隐私泄露

  • 新增权限使用记录，可查看应用调用权限的历史记录

工具

  • 新增便签宫格模式

  • 新增便签背景设置，提供6种颜色和4种皮肤背景

  • 新增便签时间提醒功能，可设定备忘事项的提醒时间点

  • 新增便签删除找回功能，被删除的便签会在最近删除文件夹中保留30天

  • 新增计算器小窗模式，支持通过控制中心和智能侧边栏快速启动

  • 新增录音裁切功能，可对已有录音进行裁切，获取重要片段

  • 新增日历支持自定义设置日程的重复周期

  • 新增闹钟动态天气铃声，根据当日天气匹配不同铃声

  • 新增天气动画效果，根据不同的天气显示不同的动效

  • 新增文件管理添加OPPO云盘入口，可访问OPPO云内容

相机

  • 优化相机交互，提升操作体验

  • 优化拍照倒计时交互与提示声

相册

  • 优化相册图集交互，层级更清晰，找图更方便

  • 新增相册推荐，支持超过80类场景识别

通信

  • 新增双Wi-Fi网络加速，智能网速倍增，告别wi-fi卡顿

  • 新增OPPO互传支持与vivo、小米设备互传

  • 优化电话本视觉，带来更简洁高效的体验

  • 新增陌生号码来电快捷设置页，一键新建联系人、添加标记或加入黑名单

设置

  • 新增停用时段，自定义停用时间段，有效管理手机使用时间

  • 新增应用设置限时，可设置应用使用时长，限制部分游戏对局数，防止应用和游戏沉迷

  • 优化设置搜索功能，支持模糊搜索和搜索记录展示

应用

  • 新增Soloop即录，更懂你的视频智能创作工具

  • 新增健康，监测运动健康数据，提供健康服务

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OppoColorOS 7

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有