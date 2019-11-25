来了！Oppo Reno Ace推送ColorOS 7更新：全新无边界设计与暗色模式

IT之家11月25日消息 据IT之家网友分享，今日，Oppo Reno Ace面向首批用户正式推送了ColorOS 7更新。ColorOS 7将Android版本升级至Android 10，带来了全新的无边界设计，新增OPPO Sans默认字体，新增暗色模式与专注模式等。

更新内容：



视觉

新增无边界设计全新升级，视觉更震撼，操作更高效，体验更自然

新增OPPO Sans默认字体，整体简洁优雅，富有科技美感

Breeno

新增Breeno指令，让你用更少的步骤更快地完成日常任务，以及创建个性化的快捷指令

新增Breeno语音，照片搜索功能，可根据照片时间、地点、人物等进行语音搜索

新增Breeno语音，相机唤醒，可语音切换拍照模式

新增Breeno语音，打开关闭暗色模式、查询步数、打开Breeno识屏等语音指令

新增Breeno建议，起床提醒，今日日程及穿搭推荐等

新增Breeno建议，公交车信息卡片，实时提醒公交车信息

新增Breeno建议，低电量提醒，低电量时自动检测附近充电宝商家

新增Breeno睡眠模式，夜晚进入暗色模式，并开启免打扰

新增Breeno识屏，会议日程信息识别，可一键添加日程

优化Breeno扫一扫，独立扫码与识物，方便唤起

新增Breeno驾驶，可快速打开电话、音乐、微信以及最近使用的一个应用

新增Breeno速览，新闻资讯模块

智能侧边栏

优化视觉交互，提升单手操作体验

优化智能侧边栏，将文件台替换为文件管理，并去掉Breeno语音、超清视效、通知勿扰三个快捷工具

新增便签快捷工具

新增支持拖拽应用，实现快速分屏

新增“浮标透明度”和“浮标全屏隐藏”设置项

优化浮窗模式适配范围，更多应用支持浮窗打开

新增浮窗气泡功能，支持快速展开/折叠浮窗

截屏

优化三指截屏，可三指长按并滑动选择截屏区域；长按并下滑拖出屏幕可快速长截屏

新增截屏设置，可调整预览浮窗位置、设置提示音等

优化截屏预览浮窗，下拉分享，上拉浮窗进行长截屏

导航手势3.0

新增从屏幕两侧向内滑动并停留切换上一个应用

优化所有手势支持横屏场景

系统

新增闪回键，支持导航、打车、游戏的重要信息桌面展示，一键快速返回应用

新增暗色模式，省电又护眼

新增专注模式，在工作或学习时帮助屏蔽外界打扰

新增全新的充电动画样式

优化控制中心交互，单手操作体验更友好

新增横幅通知可左右滑动忽略

新增屏幕录制暂停功能

新增屏幕录制浮窗与录制设置

新增360清理引擎

新增全局主题，主题增加更多可玩性

新增全局删除音效、计算器按键音、指南针指向声音反馈

优化内置铃声资源

新增无障碍TalkBack悬浮提示

新增无障碍颜色模式，提升视障用户使用体验

新增最近任务管理页面，包含最近任务显示内存信息开关与应用锁定管理

游戏

优化游戏空间视觉交互

优化游戏空间启动动画

优化游戏助手交互与呼出方式，新增游戏手柄连接入口

桌面

新增全新可交互动态壁纸

新增Art+静态壁纸

新增桌面下滑设置项，可自定义打开全局搜索或通知中心

新增桌面图标自定义，可自定义图标大小、形状、风格

优化解锁流程，上划可切换解锁模式

优化密码解锁视觉，单手解锁更方便

新增锁屏支持动态壁纸

优化息屏时钟样式，更多个性选择

新增桌面简易模式，更大字体图标，更加简洁明了

安全

新增密码本功能，自动填充密码，实现一键登录 新增远程守护应用使用时间，可查看绑定手机近7天使用应用情况

新增远程守护停用时段，可设置绑定手机的停用时段

新增远程守护应用设置限时，可设置绑定手机应用使用时长，限制部分游戏对局数

新增远程守护一键导航，一键导航至绑定手机所在位置

新增SOS紧急联络智能客服求助，当紧急联系人未接听电话，智能客服会帮助继续拨打紧急联系人电话

新增随机MAC地址连接WiFi，阻隔定向广告，保护隐私，信息更安全

新增敏感权限使用时状态栏图标提示，可查看具体调用的应用详情，防止个人隐私泄露

新增权限使用记录，可查看应用调用权限的历史记录

工具

新增便签宫格模式

新增便签背景设置，提供6种颜色和4种皮肤背景

新增便签时间提醒功能，可设定备忘事项的提醒时间点

新增便签删除找回功能，被删除的便签会在最近删除文件夹中保留30天

新增计算器小窗模式，支持通过控制中心和智能侧边栏快速启动

新增录音裁切功能，可对已有录音进行裁切，获取重要片段

新增日历支持自定义设置日程的重复周期

新增闹钟动态天气铃声，根据当日天气匹配不同铃声

新增天气动画效果，根据不同的天气显示不同的动效

新增文件管理添加OPPO云盘入口，可访问OPPO云内容

相机

优化相机交互，提升操作体验

优化拍照倒计时交互与提示声

相册

优化相册图集交互，层级更清晰，找图更方便

新增相册推荐，支持超过80类场景识别

通信

新增双Wi-Fi网络加速，智能网速倍增，告别wi-fi卡顿

新增OPPO互传支持与vivo、小米设备互传

优化电话本视觉，带来更简洁高效的体验

新增陌生号码来电快捷设置页，一键新建联系人、添加标记或加入黑名单

设置

新增停用时段，自定义停用时间段，有效管理手机使用时间

新增应用设置限时，可设置应用使用时长，限制部分游戏对局数，防止应用和游戏沉迷

优化设置搜索功能，支持模糊搜索和搜索记录展示

应用