快来看看你的微信App安卓版是32位还是64位

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IT之家11月25日消息 据网友反馈，安卓版微信App有32位和64位两种版本，查询方法为设置-关于微信-双击版本号上面的图标，如果显示（如下图所示）的是armeabi那么就是32位，显示arm64则是64位。
有网友称，Google Play Store中的微信App也是64位，并表示64位的微信App整体运行体验要强于32位版本。不过经过两个版本的实际使用对比，并未发现64位版本有明显优势。目前尚不清楚这两个版本的区别，官方也没有明确给出说明。
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