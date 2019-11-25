软银将对WeWork股票发起收购，每股或19.19美元

新浪科技讯北京时间11月25日上午消息，据外媒报道，两位知情人士指出软银集团将于本周对多达30亿美元的WeWork股票发起先前达成的要约收购，其中包括WeWork联合创始人亚当·诺依曼（Adam Neumann）持有的高达9.7亿美元的WeWork股票。

据消息人士透露，对创始人、投资者和持有股票的员工的要约收购预计将于本月早些时候启动，但在软银寻求对要约文件进行技术修订后，被推迟。

这些人士表示，最快将在周一根据先前宣布的条款，以每股19.19美元的价格进行收购。

上周四，彭博社报道称，软银的高管一直在寻找一种降低收购要约规模的方法，包括限制向诺依曼支付的金额。报道称，一些软银高管认为，向诺依曼支付的款项过于慷慨。

然而知情人士说，WeWork和软银之间没有讨论修改报价条款的问题，其中一位消息人士指出，报价条款的修改可能会使软银面临诺依曼等人的法律诉讼。

软银和WeWork的发言人均拒绝置评。

这一提议是软银10月达成的95亿美元WeWork纾困协议的关键部分。软银还向该公司提供65亿美元的债务和股权融资，该公司一直遭受巨额亏损，现金很快将用完。

这为软银控制WeWork约80%的股份铺平了道路，也是与诺依曼达成的协议的一部分，诺依曼将放弃对公司的投票控制权，离开董事会。

诺依曼除了出售其股票将获得的资金外，作为交易的一部分，软银还为他提供了5亿美元的信贷额度，以帮助他偿还银行贷款和1.85亿美元的咨询费。据消息人士透露，在这5亿美元的信贷中，诺依曼已经提取了约4亿美元，根据协议条款，诺依曼有义务将从收购要约中获得的收益中用于偿还这些信贷。

WeWork周四表示，该公司将在全球范围内裁员约2400人，以期大幅削减成本，稳定业务，此前该公司已大幅失宠。截至6月30日，该公司共有12500名员工，还有一些员工为附属公司工作。

今年1月，WeWork的估值为470亿美元，并计划首次公开募股（IPO），此后，WeWork迅速成为一家面临现金短缺、为生存而战的公司。它搁置了9月30日的IPO计划，因为投资者对其不断增长的亏损、商业模式和公司治理都很谨慎。诺依曼上周辞去了首席执行官的职务。

WeWork母公司We公司的新任执行董事长马塞洛o克劳雷（Marcelo Claure）上个月告诉WeWork员工，他“不知道”诺依曼将在投标中出售多少股份。

诺依曼持有WeWork逾20%的股份，但他的真正权力来自赋予他控制权的超级投票权。作为与软银交易的一部分，他将不再拥有超级投票权。

在公司解雇员工之际，诺依曼的潜在股票出售收益导致参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）上周五在推特上说，“这是另一个被操纵的腐败的体系的例子”。沃伦是2020年寻求民主党总统提名的竞争者之一。诺依曼的发言人拒绝对此置评。