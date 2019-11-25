苹果、微软搅动资本市场：2.3万亿美元市值超197家公司总和

苹果公司和微软公司已推动道琼斯工业指数在本月稍早时候首次突破了2.8万点，这一里程碑凸显出两家美国科技巨头对主要股指的影响究竟有多大。

受到市场看好贸易环境改善，企业利润稳定增长的提振，苹果和微软在争夺美国市值最高公司头衔的同时也带动了整体科技股的表现。苹果股价今年已经累计飙升了66%，使其以1.16万亿美元的市值领先微软。服务业务和iPhone以外产品的收入增长进一步调动了市场对于苹果股票的热情。

虽然在市值上落后于苹果，但微软也收获了辉煌的一年：股价飙升47%，市值达到1.14万亿美元。云计算业务的强劲增长已帮助微软抵消了其他业务增长放缓的影响。

如今，苹果和微软的总市值超过2.3万亿美元，跑赢了市场中的许多其他对手，股价的飙升让他们领先亚马逊公司、谷歌母公司Alphabet。

苹果、微软双雄对股市的影响有多大？来看一组数据：

由于石油和天然气价格停滞不前，标准普尔500指数中能源类股的表现不及大盘。苹果和微软的总市值现在已达到整个能源类股总和的两倍。能源类股中包括了埃克森美孚、雪佛龙等能源巨头，但是在过去一年已经下滑了逾9%。投资者预计，美国和其他国家的稳定生产将会抑制石油和天然气收益。

苹果、微软总市值超标普500指数5个类股

这两大双雄的市值还超过了罗素2000指数中所有成分股的市值总和。这个小盘股指数在今年增长了18%，不及标准普尔500指数的24%增幅。今年稍早时候，罗素2000和银行以及其他易受经济影响的公司股价一道出现了下滑，但是所谓的周期性股票已在近期出现反弹。

同时，道琼斯市场数据显示，苹果和微软的总市值还超过了标普500指数中197家最小公司的总和，比该指数中的消费者必需品、材料、房地产以及公用事业类股市值都要高。

对于苹果来说，该公司受益于北美和南美市场的稳定收入增长，这反映出了一个大趋势：即便在其它地区经济活动停滞不前的情况下，美国国内的消费者支出提振了股票表现。截至2019年9月的2019财年，苹果美洲销售额已经连续三年实现增长，帮助苹果抵消了公司在欧洲、大中华区的收入下滑。

自2017年底以来的市值走势

苹果依靠的是服务业务和iPhone以外产品的增长来缓解旗舰产品销售的下滑，微软则是借助云计算部门推高公司股价，其中包括Azure产品线。截至6月份的2019财年，微软云计算部门营收较2014财年增长了近一倍。

另外，两大巨头的市值还在近期超越了亚马逊、Alphabet等对手，后者的成本上涨和面临的更严厉监管令投资者感到担忧。亚马逊股价今年上涨了16%，Alphabet上涨了24%，两家公司的市值总和至少比苹果和微软落后大约2500亿美元。根据过去一年的市盈率计算，苹果和微软的股票依旧比亚马逊等同行更便宜，苹果还比整体科技类股更便宜。

苹果和微软的股价有望创下自2009年以来的最佳年度表现。微软股价有希望实现连续第八年增长，无视大盘标普500指数在2015年、2018年的下滑。