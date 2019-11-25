十年之内取代iPhone，押注AR眼镜的苹果要换赛道了？

关于苹果AR、VR设备的传言最近可以说是甚嚣尘上。台媒Digitimes报道，苹果正在与美国游戏公司Valve合作开发一款AR头戴式产品，“地表最强苹果分析师”郭明錤表示，苹果的这款AR头显可能会在2020年中期上市。The Information的报道称，苹果计划在2022年推出一款增强现实耳机，2023年推出一款“更时尚”的增强现实眼镜。

过去几年中，基于手机的AR、VR设备已经出现了不少，但目前来看AR市场的发展确实不尽如人意。三星的Gear VR和谷歌的Daydream，已经相继被放弃。独立的移动VR设备仍然面临着许多问题：太重、佩戴不舒适、续航时间短等等。

早在2017年，库克就曾告诉《独立报》，“现有的技术无法制造优质的AR眼镜”。当年，库克在另一次采访中说：“我认为AR技术拥有和智能手机一样大的市场。如今所有人都使用智能手机。iPhone不是针对特定人口、国家或垂直市场的产品；iPhone适合于所有人。我认为AR市场也应如此。”

从这一点来看，Information的信息可能更准确，苹果需要继续研发技术打磨产品，同时等待5G等基础设施的进一步成熟。

毕竟，苹果目前的营收获利仍稳定成长，他们也不需要急于推出这类产品来争夺市场关注，对苹果来说，重要的是推出的时间点以及产品是否准备完成，赶鸭子上架没有意义。

▲《长谈》：罗振宇对话罗永浩

押注下一代科技平台

锤子科技在手机这条路上步履瞒珊，如今已经“卖身”头条，罗永浩却曾经表示已经在研究淘汰智能手机的“人类的下一个计算平台”。

锤子科技创始人罗永浩在与得到创始人罗振宇进行长达八个半小时的对谈期间，表达了自己对VR、AR眼镜的笃定——其终极梦想是做最大的计算平台——他认为，下一代计算平台如果没有意外一定是VR、AR这种眼镜，大概十年之后会成。

智能手机会被取代的观点也不是老罗第一次提出，Magic Leap的创始人Rony Abovitz就说过AR技术将取代智能手机。

智能眼镜是否是苹果的下一个赛道呢？苹果的一系列收购已经表明了其对AR/VR硬件日益增长的兴趣：

2010年，苹果以2900万美元收购瑞典面部识别技术公司Polar Rose。

2013年，苹果以3.45亿美元收购了以色列的Prime Sense公司。这家公司专注于开发实时3D动作捕捉技术。曾经为微软的Xbox Kinect设计了动作传感器。

2014年12月，苹果发出招聘信息，招聘有经验的VR和AR技术工程师，有一份招聘广告中还明确写了被选中的将参与到为下一代苹果产品开发基于VR和AR的软件及工具。

2015年2月，苹果申请了一项专利，把一台头戴显示装置和其他类似于iPhone的便携式电子设备结合以便用来观看（形态和现在市面上的VR眼镜很像）。

2015年3月，苹果又用3200万美元收购德国增强现实技术公司Metio，与此同时171项AR领域的全球专利也收入苹果囊中。

2015年9月，又有消息曝出苹果收购了一家瑞士名叫Face Shift的公司，这家公司的专利是快速准确的无标记面部动画捕捉技术。

▲苹果申请了大量AR / VR眼镜专利

经过并购，苹果2017年推出ARKit（AR SDK），苹果在过去几年的WWDC全球开发者大会上也一直在大力推动AR软件的开发，先后发布了ARKit、ARKit 2.0和ARKit 3.0开发平台。ARKit推出后，iOS上出现了越来来越多的AR应用。

苹果公司高级软件工程副总裁Craig Federighi就表示，苹果正在打造世界上最大的AR平台，并着手为开发人员提供构建和丰富虚拟内容所需的工具，用于互动游戏，沉浸式购物体验，工业设计等的真实场景。

库克更是多次公开谈到AR的前景，称这种技术“意义深远”，因为该技术“放大了人类的表现，而不是孤立人类。”

在FaceID，让我们看到了苹果最大的野心：推动AR时代来临，并且做AR时代的智能设备旗舰与服务入口。

FaceID使用深度传感器扫脸，使用神经网络实现人脸识别并实现屏幕解锁以及身份认证，FaceID使用时需要扫描人脸并建立3D人脸模型，而建立3D人脸模型是让用户进入AR世界的第一步。基于人脸3D深感面部信息的Animoji，之后也引来其他智能手机厂商的纷纷效仿。

除了上述的一些软件层面的布局，苹果还在CPU方面有着深厚技术积累，图像处理器还支持实时光照，使虚拟物体看起来非常逼真。

假设郭明錤是从产业链上得到的准确消息，那么，苹果的AR眼镜应该具备以下特点：1，拥有独立的芯片从苹果的历史产品中我们就能知道，苹果的任何新品都拥有其独立的芯片，哪怕是AirPods都有一颗W1芯片。拥有独立芯片的意义主要来自三方面：第一是加固自身护城河，第二是更有效的电池管理（AR眼镜肯定是无线的）；第三是更强大的独立运算能力。

▲“这一切在AirPods Pro上都已经初见端倪。”

手腕，Apple Watch；耳朵，AirPods；下一步？眼睛，眼镜。苹果是世界上最适合做智能眼镜的公司。

软硬件一体化开发，苹果比谁都玩得转；小型可穿戴设备的开发，苹果在手表与AirPods上积累了大量经验；想要快速迭代AR技术、探索AR应用，有2千万iOS开发者、10亿个用户；卖时尚产品，苹果颇有经验；500多家Apple Store实体店，绝佳的demo场所。

▲微软HoloLens宣传片截图

AR的巨头军备

Facebook有Oculus，微软有HoloLens，HTC有Vive，MagicLeap有One，索尼有PS4 VR，任天堂有Switch VR。

这几家公司都在疯狂瓜分VR/AR开发者，让开发者熟悉他们的内容开发工具和平台，而且值得注意的是，这几家产品目前都具备真3D开发环境。而苹果自家的ARKit开发工具还停留在iPhone这样的2D的屏幕显示上。

苹果不是先行者，只有在技术成熟度足够保证用户体验的情况下，苹果才会发布新产品。比如双摄、三摄，苹果都不是业内最早，但效果足够好。更不用说iPhone至今还没有“真”全面屏。

虽然我相信苹果即便是最后一个发布AR产品线的公司，他也能瞬间号召起最多的的开发者来支持，但是时间上也不能太晚。我们不要忘记曾经在开发者领域如日中天的微软搞Windows Phone的时候，开发者还是无情的抛弃了他。

不论苹果公司的AR专利取得什么成果，未来很长一段时间计算产业将会集中在空间计算以及互动能力的实现上，毕竟现有的智能终端设备，包含手机，能够做的基本上都已经做的差不多了，要期待在既有手机构型上实现革命性的使用体验已经不大现实。

AR眼镜会变成新的通用设备吗？这个问题的任何回答都只是想象。但是，1995年时就已经有人说了：地球上的每个人都会有一部手机。

参考链接：

Apple's Secret Augmented and Virtual Reality Proje-ct，macrumors.com

Apple's AR Ambitions，The Information