日经新闻：揭秘苹果iOS开发者“程序奶奶”的编程故事

若宫雅子(Masako Wakamiya)在她58岁时拥有了人生中的第一台电脑，那时的她马上要从银行退休。她并不知道，自己即将开启的一段旅程会让她在81岁时成为世界上已知的年纪最大的iOS应用开发者。

▲图1：若宫雅子与苹果CEO库克

若宫雅子现在已经84岁了，她把自己称之为IT布道者，鼓励其他老年人通过数字技术来丰富他们的生活。她在日本和国外举行巡回演讲，传播自己成为高龄开发者的故事。同时，她还在写书。

最近，她接受了《日经亚洲评论》的采访，讲述了自己的非凡故事，从拥有第一台PC到与苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)讨论自己的应用，解释了为何高龄并不是学习新鲜事物的障碍。

接触PC

“那时，只有少数家庭拥有电脑，但是我似乎对电脑产生了兴趣，于是自学电脑。当时，我的母亲需要照料，所以我一直在照顾她。有一段日子，我根本无法出门，但是电脑开拓了我的视野。”

“20年前，我成为了老年人电脑俱乐部(Mellow Club)的发起人，这个网站旨在促进老年人之间的交流。现在，我已成为副董事长。当我加入这个俱乐部的前身时，我收到了一条欢迎信息，上面写道‘60岁以后，人生将会变得越来越有趣。你的人生阅历直到那时才会开花结果。当你70多岁时，人生会更充实’。”

“一开始，当我在网站上发信息时，其他成员会批评我，他们会说‘你没礼貌’、‘你不应该在这里发这样的信息’。但是在人生的这个阶段，即便是责备也是珍贵的。我会告诉人们，人生没有太晚这一说。”

首款iPhone游戏

随着若宫雅子越来越熟悉PC，她开始学习使用早期的智能机，即便是老年人往往会回避新技术。很快，她就有了一个想法：根据日本每年都会庆祝的女儿节开发一款游戏。

“市场上没有一款让老年人觉得好玩的应用，于是我决定开发一款能够让老年人击败年轻人的游戏。我觉得，为女儿节摆放玩偶会是个好主意。”

“我制定了计划，请宫城县一家应用开发公司的总裁来制作这款游戏。我和他都参加了受2011年3月日本大地震重创地区的志愿者活动，所以彼此很熟。他告诉我’我可以建议你自己开发这款应用吗？’我在神奈川县的家中编写程序，并通过Skype网络电话向他学习应用开发。”

“这款手游名叫“雏坛”（Hinadan，玩偶的陈列架)，恰好赶在2017年的女儿节前完成。”

与苹果CEO结缘

“《朝日新闻》报道了这款应用。CNN发现后用英语写了一封邮件给我，提出了大约20个问题。他们希望我能够在两个小时内回答这些问题，我借助谷歌翻译回复了他们。接着，他们发来了更多问题，并说我如果能够在20分钟内回答这些问题，他们将会在当晚发表一篇报道。随后，他们在网站发了一篇文章，这篇报道似乎已经被翻译成了40多种语言。”

“一段时间后，苹果日本公司的人联系上了我。一个月后，他建议‘我们一起去美国’。我一开始拒绝了这一提议，但是他强调有个重要人物很想见见我。我问他‘是谁’。”

“是苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)。”

“我不想显得很无礼，所以我去了。”

若宫雅子受邀参加了苹果年度全球开发者大会(WWDC)。对她来说，旅行并不新鲜，她说自己去过60多个国家，而且喜欢独行。但是，与全球最大科技公司之一的CEO见面肯定不同寻常。就在WWDC开幕的前一天，她见到了库克。

“我本想我们只会打个招呼，互致问候，但是他说我们应该讨论一下，看看我的iPhone。我不知所措，其他人只是远远地看着我们。”

“我向他介绍了我的应用：‘由于老年人不擅长在手机上滑动，我让他们通过轻击来玩游戏’。”

▲图2：库克在WWDC上介绍若宫雅子

“库克问了我字体的大小。我说，‘由于iPhone屏幕比较小，更大的字体会打破文字与图形之间的平衡。我们还讨论了把应用适配到iPad和不同屏幕宽高比上，仿佛我们是在编程课上聊天’。”

“库克说，我的故事鼓舞人心，离别时意外给了我一个拥抱。”

“在第二天举行的苹果开发者大会上，库克在介绍我时说我是全球年纪最大的开发者。接着，我与一个10岁的澳大利亚男孩登上了舞台。我想，他们是想突显应用开发者的多样化，不同种族、性别等等，但是我敢肯定，一位80多岁的女性老年开发者肯定是一个重大发现。”

活到老学到老

随着人类距离100岁寿命的时代越来越近，若宫雅子强调称，老年人需要重新开始学习。她认为，金融和IT尤其重要。

“今年6月份，我在东京举行的一场老龄化和金融包容性讨论会上发表了主题演讲，这场讨论会与G20财政部长和央行行长的会议有关。据说，教老年人金融知识能够降低得痴呆症的老年人比例。”

“通过互联网交易股票可能有些困难，但是我已经提议为老年人建立一只投资基金。老年人每人可以向这只基金投资50万日元(约合4600美元)，这些钱可被用于投资想要创业的年轻人。投资可能会失败，但是总好于落入那些冒充老人儿子或孙子的电信诈骗犯手中。”

“有100个人投资，基金的募资额就会达到5000万日元。年轻创业者可以邀请投资者参观他/她的公司，这样老年人就会了解他们所投资的公司，让年轻创业者和老年投资者的关系更进一步。”

▲图3：若宫雅子与创业者

“我认为，老年人和时代、社会、科学以及IT同步很重要。我们不应该只是简单地说‘我们不用智能机，因为它很难’。我们应该告诉年轻开发者为何我们不用智能机，他们想听听我们的意见。”

若宫雅子的家中有一个人工智能(AI)音箱，可以说对它进行了充分利用。

“我想AI音箱能够帮到老年人。一旦初始设置完成，即便是我们卧床不起依旧可以使用它。”

“我们需要的是那些能够从AI方面为人们提供支持的功能，例如它需要有个功能通知用户政府已经因为暴雨发出了疏散指令。或者，当你感到胸痛时，一个能够拨打119(日本紧急电话)的功能将会很有用。”

在老年人的IT教育方面，若宫雅子认为IT创造了许多新可能，例如提升高龄木匠的能力。但是她也警告称，老年人在理解和使用技术时也可能存在误解。

“在日本，数百万人从事建筑行业，但是许多能够修理被台风刮掉的屋顶的工人已经年事已高。因此，把他们的专业技术传授给年轻一代就变得很重要。但是如果他们能够自己学习IT，他们也可以提升自身能力。”

“他们可以借助无人机把材料送到屋顶上，或者使用内窥镜查看墙壁的内部构造。和那些已经过世，从不知道数字世界的人相比，我们有幸能够享受数字技术带来的好处。”

“不过，尽管统计数据可能显示有一半的70多岁老年人拥有智能机，但是他们可能会把手机留在家中的包里，或者忘记充电。除非我们考虑到智能机的真正使用情况，否则统计数据就会变得没有意义。说明书很难理解，因为他们是专家写成的。”

“在我看来，对于老年人来说，聊天应用Line丝毫不是那种让家庭成员和好友感到舒适，就像待在’客厅’里的通信工具。相比之下，更广阔的网络是东京银座或者原宿。许多陌生人在这里进进出出。我正在写一本书，很快就会出版，将会解释其中的原因，但是可能会让一些专家感到生气。”

若宫雅子还在教授画画软件Excel art，利用Excel创造设计。她表示，自己发现使用电脑向老年人展示他们可做的事情很有意思。在她去爱沙尼亚时，她发现这同时吸引了年轻人和老年人。

▲图4：若宫雅子利用软件教爱沙尼亚儿童制作纸扇

“在爱沙尼亚时，为了接触当地人，我举行了老年女性和儿童使用Excel art制作团扇的研讨会。告别时，孩子们挥舞着他们的扇子说‘再见，亲爱的奶奶’。我当时热泪盈眶。”

“去年，我受邀参加了日本天皇夫妇的秋季游园会。我穿了一个长礼服，拿着手提包，都是使用Excel art设计出来的，包上闪烁着LED灯光。皇后陛下说‘哦，它在闪烁’，她还对我说‘请保持身体健康’。”

年复一年，若宫雅子说她的目标没有变：“我想要富有创造力。”

“创造力是最典型的人类活动，这是AI和动物无法做到的。一位小学老师曾说：‘许多现在取得非凡成就的成年人在上小学时都是问题孩子，那时的好学生则变得平庸’。我们就生活在这样的时代。”

“我现在已经84岁了，我感觉自己比以前更聪明了。”