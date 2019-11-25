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华为MatePad Pro正式亮相：极点全面屏，屏占比达90%

2019/11/25 14:52:33来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月25日消息 今日，在华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东正式带来了华为平板MatePad Pro。

华为MatePad Pro拥有90%屏占比与4.9mm等距微边框，拥有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白配色。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

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关键词：华为

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