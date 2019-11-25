一张图看懂华为MatePad Pro/Sound X/MateBook D/智慧屏V75上市时间和价格

IT之家11月25日消息 华为今天在上海举行了MatePad及全场景新品发布会，在发布会上推出了MatePad Pro、华为MateBook D笔记本、华为智慧屏V75、华为Sound X音箱、华为路由器A2、华为5G随行WiFi系列，现在华为官方带来一图看懂新品售价和上市信息。

华为MatePad Pro拥有90%屏占比与4.9mm等距微边框，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为平板MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

华为MatePad Pro配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

华为MatePad Pro将首发WPS的四个大功能，分别是思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片。此外，华为MatePad Pro 5G版将于明年Q1发布。