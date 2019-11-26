纳指涨幅超1%：在香港股票交易所挂牌前夕阿里上涨近2%

凤凰网科技讯北京时间11月26日消息，国际贸易形势的积极进展，数起巨额并购交易提振市场情绪，美股全面收高，纳指涨幅更是超过1%。截至收盘，道指涨190.85点，涨幅为0.68%，报收28066.47点；标普500指数涨23.35点，涨幅为0.75%，报收3133.64点；纳指涨112.6点，涨幅为1.32%，报收8632.49点。

▲图：在香港股票交易所挂牌前夕阿里巴巴股价上涨近2%

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨0.49%，亚马逊涨1.61%，苹果涨1.75%，NetFlix涨1.63%，Alphabet涨0.88%，微软涨1.1%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易跌1.87%，爱奇艺涨3.64%，拼多多涨7.44%，微博涨2.59%，腾讯音乐涨5.1%，阿里巴巴涨1.96%，京东涨2.16%，趣头条涨5.92%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：品钛（涨19.84%），如涵控股（涨15.04%），拍拍贷（涨8.84%），乐居（涨7.74%），瑞幸咖啡（涨7.2%），优信（涨6.43%），蔚来（涨5.67%），简普科技（涨5.29%），趣店（涨4.85%），58同城（涨4.67%），华米（涨4.07%），唯品会（涨3.94%），新浪（涨3.86%），陌陌（涨3.66%），寺库（涨3.25%），乐信（涨3.12%），欢聚时代（涨3.03%），新东方（涨3.0%），流利说（涨2.78%），百世（涨2.77%），猎豹移动（涨2.74%），小赢科技（涨2.3%），达内科技（涨2.16%），云米（涨2.02%），搜狐（涨1.98%），易车网（涨1.79%），金融界（涨1.55%），前程无忧（涨1.48%），携程网（涨1.48%），斗鱼（涨1.45%），无忧英语（涨1.41%），哔哩哔哩（涨1.33%），中通（涨1.16%），500彩票网（涨1.03%），好未来（涨1.01%），宜人贷（涨1.0%），搜狗（涨1.0%），中芯国际（涨0.94%），宝尊电商（涨0.92%），小牛电动（涨0.78%），人人公司（涨0.35%），迅雷（涨0.2%）。

与上一交易日持平的公司包括：虎牙、UT斯达康。

下跌的公司包括：畅游（跌0.21%），搜房网（跌0.5%），凤凰新媒体（跌0.6%），途牛（跌0.78%），世纪互联（跌0.8%），1药网（跌0.98%），汽车之家（跌1.36%），正保教育（跌1.48%），网易有道（跌1.58%），兰亭集势（跌1.66%），聚美优品（跌2.03%），嘉楠科技（跌7.68%），信而富（跌7.75%），触宝（跌9.73%）。

▲图：亚马逊开设快闪店，拼多多股价上涨7.44%

在有媒体报道称自11月25日至12月月底期间亚马逊将在拼多多平台开设一家快闪店后，星期一早盘交易中，拼多多股价一度上涨逾4%。据路透社报道称，亚马逊这家快闪店将上架约1000种海外商品，此举是亚马逊新的中国市场战略的一部分，今年早些时候，亚马逊停止运营面向国内商家的商城业务。亚马逊没有就与拼多多的合作事宜发表评论。由于第三季度亏损大幅扩大，上周拼多多股价遭遇下跌，过去一个月拼多多股价累计下跌14%，亚马逊股价上涨0.6%。过去1个月拼多多股价最低为31.4美元，最高为43.53美元，上一个交易日拼多多股价上涨近8%。市场研究公司Zacks对拼多多股票评级为“持有”。今天常规交易中，拼多多股价上涨2.53美元，涨幅为7.44%，报收于36.52美元。

今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨3.67美元，涨幅为1.96%，报收于190.45美元。阿里巴巴股价上涨正值它将于星期二在香港股票交易所挂牌之际，阿里巴巴在香港股票交易所上市将融资约110亿美元，成为今年金额最高的公司上市交易。阿里巴巴这次在香港股票交易所上市将出售5亿股股票，发行价为每股22.5美元。除核心电商业务外，阿里巴巴还进军生鲜和实体零售领域，它增长的另一个发动机是拓展国际市场。尽管核心电商业务增长放缓，阿里巴巴整体增长势头不减。阿里巴巴的IBD综合指数为92%，这意味着阿里巴巴股票表现超过92%的股票。它的相对强度指数为83%。另外，阿里巴巴每股收益指数为99，这意味着它最近的季度和财年的每股收益超过99%的股票。根据IBD的评级，在中国网络零售产业中，阿里巴巴排在第二位，排在第一位的是唯品会，京东排在第三位。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Slack（涨6.28%），Lyft（涨5.34%），英伟达（涨4.89%），LendingClub（涨3.9%），美光科技（涨3.6%），Groupon（涨3.55%），Zynga（涨3.12%），Box（涨3.0%），戴尔科技（涨2.7%），西部数据（涨2.68%），PayPal（涨2.63%），iRobot（涨2.21%），eBay（涨2.08%），英特尔（涨2.08%），Adobe（涨2.0%），VMware（涨1.73%），Twitter（涨1.7%），AMD（涨1.63%），Pinterest（涨1.61%），恩智浦（涨1.61%），赛门铁克（涨1.61%），Snap（涨1.57%），博通（涨1.49%），思科（涨1.34%），动视暴雪（涨1.3%），IBM（涨1.21%），诺基亚（涨1.17%），爱立信（涨1.11%），惠普公司（涨1.05%），特斯拉（涨0.99%），索尼（涨0.98%），Spotify（涨0.7%），艺电（涨0.61%），高通（涨0.47%），甲骨文（涨0.3%），SAP（涨0.24%）。

下跌的公司包括：摩托罗拉系统（跌0.08%），Salesforce（跌0.68%），Yelp（跌0.71%），GoPro（跌0.74%），Fibit（跌1.17%），Uber（跌1.52%），黑莓（跌2.14%），速汇金（跌2.28%）。

▲图：股票评级被摩根士丹利上调，英伟达股价应声上涨近5%

摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）将对英伟达股票评级由“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”后，英伟达股价在星期一早盘交易中上涨了3.4%。摩尔在投资报告中写道，尽管“按2020年利润计算所有半导体股票市盈率都相当高”，英伟达位居新的一年最有可能维持高市盈率的股票之列。摩尔预计，虽然2019年在游戏和数据中心领域的表现令人失望，英伟达在这两个领域将“恢复强劲增长”。他说，“展望2020年，我们看到了英伟达在几乎所有领域增长都将加速的催化剂，甚至是在我们预计将会相当困难的半导体领域。光线追踪软件支持，将吸引更多玩家对游戏产品的热情，围绕传统人工智能的数据中心负载，应当会拉动数据中心产品的增长。”摩尔将英伟达目标股价由217美元上调至259美元。今年以来，英伟达股价已累计上涨65%，远超标普500指数25%的涨幅。今天常规交易中，英伟达股价上涨10.32美元，涨幅为4.89%，报收于221.21美元。

▲图：Cybertruck预订量达到20万辆，特斯拉股价上涨近1%

许多分析师都预测，未来感十足的特斯拉电动皮卡Cybertruck设计，使得它不可能挑战福特最畅销的F-150皮卡，只会使它成为汽车行业的一款小众产品。但根据早期的预订数量判断，这些分析师可能低估了Cybertruck的需求。特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)当地时间星期日发表推文称，Cybertruck预订量已经达到20万辆。马斯克称，星期天早些时候这一数字是18.7万辆，星期六时是14.6万辆，表明Cybertruck的预订量在迅速增长。目前预订Cybertruck的用户需要向特斯拉交纳100美元保证金，因此，特斯拉已经因用户预订Cybertruck将2000万美元收入囊中。值得指出的是，如果用户撤消预订，特斯拉将全额退还保证金，预订量并不等同于汽车销量。不过，Cybertruck令人意外地高的Cybertruck预订量表明，特斯拉的营销策略是奏效的，剑走偏锋的特斯拉能够销售远多于其批评者预期的电动皮卡。今天常规交易中，特斯拉股价上涨3.3美元，涨幅为0.99%，报收于336.34美元。