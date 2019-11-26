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多益网络董事长徐波发微博：愿为网易离职员工捐款最多100万，但有三个条件

2019/11/26 10:15:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月26日消息 近日，有网易前员工发文称在患绝症情况下遭公司变相裁员，引发网络热议。11月25日，针对暴力裁员一事，网易公司回应称，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等诸多不妥行为。对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉。

11月25日，多益网络董事长徐波发微博表示，对于网易那个被开除的心肌炎重病员工，愿意捐赠最多100万元承担其医疗费用，但有3个条件。

条件如下

1、必须在广州市中山大学第一附属医院检查治疗。

2、必须用这个医院的检查和治疗自己心肌炎的医疗发票来报销。

3、基础50万，5天内这条微博每被转发一次，我多出10元，总捐赠款最多一共100万。（我一个小小的私心，这样我觉得自己是公平交换，心里平衡多了。）

烦请这个游戏策划看见消息后，通过找多益网络公司联系我

另外

我也承诺：多益网络公司若有入职5年以上的在职员工去世，公司承担其子女到22岁的正常生活费、国内学费。

（自杀、因自己违法犯罪去世的除外。嗯，别自杀，很亏）

据百科知识，多益网络董事长徐波此前与网易有所关联，策划、企业家，曾主导了《梦幻西游》、《梦想世界》、《神武》等三款“现象级”网游产品。

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关键词：网易裁员捐款

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