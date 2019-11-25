律师称网易将患病员工裁员涉违法：医疗期内不得开除员工，赔偿应为2N

IT之家11月25日消息 近日，有网易前员工发文称在患绝症情况下遭公司变相裁员。他猜测公司为阻止其拿N+1赔偿，故意打D绩效，修改其考勤记录。今天网易两次发声明回应，称该员工绩效确不合格，但处理确实简单粗暴。

律师称，医疗期内不得开除员工，网易已涉嫌违法，赔偿应为2N。据时间视频报道，律师称，这件事情上，不管这个员工绩效考核达不达标，都不能作为开除他的一个依据，因为他是在医疗期内。总的来看，网易确实存在违反劳动合同法和相应的劳动法规定的，员工生病公司一般要给予一个治疗期限，5年以上工龄一般是6个月，这个时间内公司是不能因为绩效考核而开除员工的。如果开除的话，公司需要支付给员工赔偿金是2N（2N就是2倍经济补偿的意思，N代表在本单位的工作年限，举例来说，在公司工作了2年，2N的意思是赔偿4个月的本人工资）。

针对有员工发文指责网易暴力裁员一事，网易方面发表声明称，今年3月底，这位前同事的主管因绩效原因向其提出解除劳动合同，文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量。经复核，其绩效确认不合格。

该文作者在之前文章中表示，这5年里，除了某段时间经常在后半夜两三点钟下班，主管说第二天早上可以请病假晚到一会儿之外，自己请病假的次数屈指可数。但去年年底感冒后开始头晕体虚，爬楼梯开始吃力，这才开始多次向主管和代理主管请病假就医。

今年1月底，被确诊为扩张型心肌病。心脏扩大近一倍。期间跟代理主管说了是心脏出了问题，但只是请病假更方便了一些，没有因病减少或耽误丝毫工作。