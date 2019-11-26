阿里二十年：终于香港上市，还超越了腾讯

“我们准备好了，香港我们来了。”

随着阿里巴巴董事局主席张勇的话音落地，在港交所阿里巴巴上市现场，来自全球四大洲8个国家的十位代表敲响了阿里巴巴上市的铜锣。





11月26日9点30分，阿里巴巴集团（09988.HK）在香港交易所鸣锣上市，开盘价187港元，较发行价大涨6.25%，总市值4万亿港元，超越腾讯成为港股第一大市值公司。

据招股书披露，阿里巴巴此次发行5亿股新股，另有7500万股超额认购权，按照176港元的定价，阿里巴巴最多在港集资1012亿港元（约合130亿美元），为2019年迄今为止全球最大规模的新股发行。

马云未现身，又请普通人敲锣

“纽约上市时，我们主要邀请了8位来自内地的客户，这次我们特地邀请的是十位国际数字经济体和生态伙伴。”张勇在致辞中透露这是阿里巴巴特意的安排，这意味着阿里巴巴的国际化。

据悉，上台鸣锣嘉宾有泰国设计师、土耳其母婴电商创始人、荷兰欧铁旗舰店小二、马来西亚榴莲之商、卢旺达时尚设计师、中国物流分解师、马来西亚物联网专家、澳洲龙舟爱好者等十人。

在活动现场，阿里巴巴董事局主席、CEO张勇、阿里巴巴董事董建华、执行副董事长蔡崇信、阿里巴巴集团CFO武卫兼任集团战略投资部负责人等人首先亮相，随后阿里十位数字经济形态伙伴以及童文红、张剑锋、戴珊、吴敏芝、樊路远、蒋凡、董本洪等公司管理层高管代表，还有王帅、姚云仁等其他高管上台一起合影。

不过，两个多月前卸任阿里巴巴董事局主席的马云并未出席这次阿里巴巴香港上市活动，而是通过视频亮相。

时隔七年，重回港股

兜兜转转12年，阿里巴巴还是敲开了港交所的大门。

张勇在致辞中表示，特别想感谢香港，感谢港交所，因为过去几年香港的创新，香港资本市场的改革，使我们在五年以前错过的遗憾，今天能够得以实现。

阿里与香港的故事，还要追溯到2007年。

2007年11月，阿里旗下的B2B业务阿里巴巴公司在香港独立上市，发行价格为13.5港元，融资17亿美元。上市首日，开盘价格飚至30港元，后涨至41.8港元，为IPO价格三倍，夺得“香港新股王”称号。

但受金融危机等因素影响，阿里股票一路暴跌，一度触底到3.37港元。2012年，阿里发出私有化邀约，正式从港交所退市，并以每股13.5港元的价格回购其余股东的所有股份并予以注销。这与五年前的上市发行价一致。

2013年，阿里再次赴港上市，但因阿里的合伙人制度与港交所在“同股同权”原则上的分歧，未能达成一致。双方的谈判最终破裂。当时，蔡崇信在香港出席活动时吐槽道，“在理念上，香港港交所停留在过去，我们是往未来的，他们是往后看的”。

2014年9月18日，阿里正式登陆美交所，发行价68美元/股，IPO募资约218亿美元，创美股史上最高IPO融资记录。

2018年4月24日，港交所发布IPO新规，不仅允许双重股权结构公司上市，还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。这被认为在规则上为阿里巴巴回归港股铺平道路。

阿里腾讯同台PK

截至发稿时，阿里总市值4.2万亿港元，而腾讯控股总市值3.26万亿港元，阿里巴巴目前总市值已经超越此前港股市值之王腾讯控股。

中国两大互联网巨头阿里和腾讯齐聚港股,未来两家无论是在股价、业绩以及市场表现上都会引发关注。此外，阿里系与腾讯旗下的公司在资本市场展开激烈竞争。

据美股研究所报道，阿里在香港上市会对腾讯产生一定利空。报道称，“中国国际策略分析师颜招骏认为，由于阿里上市后可能会分流腾讯的资金。”

根据《证券日报》此前分析，阿里巴巴赴港上市后最大的受益者除了自身以外，另一个就是港交所，引入阿里巴巴将有效提升港交所抗风险能力，提升对科技公司赴港上市的吸引力。对于普通投资者来说，此时布局阿里巴巴可能不会是最佳时机，同时，阿里巴巴与腾讯不会产生替代效应，但可能对资本的流向产生影响。

看来，阿里和腾讯这对旗鼓相当的宿敌，要在香港“相杀一生”了。

以下为张勇现场致辞全文：

各位来宾、各位媒体的合作伙伴们，大家好，欢迎大家来参加阿里巴巴的上市仪式，站在这里，我非常激动，我想今年是阿里巴巴的第20周年，在这20周年生日之际，我们迎来了一个重要的里程碑，就是回家，回香港上市。

在这个重要的时刻，我想首先还是要感谢我们的客户，感谢所有阿里巴巴的客户过去20年对我们的支持和陪伴，和我们一起去探索未来，不断的创新，甚至不断的试错。今天刚才大家也看到了，我们特地请了十位来自全球四大洲，八个国家的客户代表，和我们一起来参加我们的上市仪式，最重要的是能够为阿里巴巴来敲响上市的锣声。

在五年以前，当我们在纽约上市的时候，我们那时也一样，由我们八位，当时主要来自电商，来自于中国国内的八位客户敲响了上市的钟声。今天我们这新一代的十位来自全球的客户，也代表了阿里的未来，代表了阿里的全球化，我们会坚定的和他们一起走下去、闯下去。

第二，我特别想感谢香港，感谢港交所，因为过去几年香港的创新，香港资本市场的改革，使我们在五年以前错过的遗憾，今天能够得以实现，能够实现我们五年前曾经说过的：“如果条件允许，香港，我们一定会回来。”

当然我们还要感谢我们所处的这个时代，因为互联网的发展，因为数字经济的发展，曾给到阿里巴巴这样的机会，去实现我们在创业之初所提出的使命“让天下没有难做的生意”，我们的答案就是用数字技术来帮助我们的客户、帮助我们的合作伙伴，共同的走向数字经济时代。

今天在这个时代的大潮面前，我特别想说阿里巴巴生来是一家相信社会的美好、相信社会的明天这样一家公司，我们会和大家一起共同的去努力，去实现我们的使命，去牢记我们的初心，共同去探索数字经济时代美好的未来。我们已经准备好了，香港，我们来了！