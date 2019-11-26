阿里巴巴港股正式上市：总市值超过腾讯，达4万亿港元

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IT之家11月26日消息 今日上午，阿里巴巴正式在港股上市。截至发稿时，阿里巴巴涨超7%，报价188.4港元，总市值达40292.7亿港元，超过腾讯的32611亿港元。
此前，阿里巴巴宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计发行500,000,000股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股176港元。
阿里巴巴网络技术有限公司于1999年在浙江杭州成立。2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市。
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