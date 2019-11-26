余承东：我说话不是很谦虚，华为未来生态优势在中国远超所有对手

IT之家11月26日消息 据环球网消息，在昨天的华为MatePad发布会结束之后，华为消费者业务CEO余承东接受媒体采访时，谈到了华为相关产品策略及产品线规划的问题，期间也对华为生态的未来做了一个预测。

余承东表示，“可能我说话不是很谦虚，我们未来打造的生态优势至少在中国是远远超过所有对手的”，他还表示，“我们重视发布这款产品（华为MatePad）是因为Windows的应用没法和安卓的丰富性相比，华为看到轻办公场景的趋势，同时应用了分布式操作系统提升交互体验。因为非常有战略意义，所以我本人也来参加了发布会。”

对于华为MatePad与iPad Pro这两款产品之间的差异，余承东也发表了自己看法。他指出，“我们跟苹果有些地方是相似的，有些地方又不一样。不一样的是我们的分布式操作系统对多设备的协同会比苹果做的更好。当然我们希望这个产品能实现更大的市场空间和范围。苹果也在提升平板的生产力能力、创造力能力，但是我们同时还具备娱乐和多设备系统协同和控制方面的能力以及优势，这方面是苹果所不具备的，而这是我们未来的主要方向，是我们面向未来构筑的重要生态能力和优势。”

余承东还表示，如果没有美国制裁，华为手机今年铁定全球第一，因为美国制裁，今年就是第二的位置，“大家说消费者爱国买我们的产品，但今年前四个月我们在外国卖得非常好，外国人还爱中国吗？那他们肯定是爱华为的产品。”