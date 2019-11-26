华为余承东：公司希望砍掉平板产品线，但是我坚持了下来

IT之家11月26日消息 在华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东正式发布了华为平板MatePad Pro。

在发布会后的采访环节中，余承东认为平板未来的发展方向就是新生产力工具和新商务。

“我们重视发布这款产品是因为Windows的应用没法和安卓的丰富性相比，华为看到轻办公场景的趋势，同时应用了分布式操作系统提升交互体验。因为非常有战略意义，所以我本人也来参加了发布会。”

余承东表示，华为针对多设备协同、应用多窗口等进行了深入研究，平行世界的开发适配成本极低。“华为的生态优势在中国能够超过所有对手的体验，MatePad Pro的横屏体验能够超越iPad。”“华为的多设备协同能力比苹果做得更好。”

过去几年，由于二合一设备和大屏幕手机的快速发展，平板电脑品类逐步走向衰落，不少厂商开始放弃推出新产品。余承东透露，华为公司内部也有同事希望砍掉这块业务线，但庆幸的是他还是坚持了下来。其认为平板电脑单纯娱乐有局限性，未来平板电脑的发展方向就是生产力工具。

根据国际数据公司（IDC）的数据，2019年第三季度中国平板电脑市场出货量报告中，华为平板占比37.4%，超过苹果iPad的33.8%份额成为第一位。

下面是华为MatePad Pro介绍：

华为MatePad Pro拥有90%屏占比与4.9mm等距微边框，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为平板MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

华为MatePad Pro配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

华为MatePad Pro将首发WPS的四个大功能，分别是思维导图高效制作、语音备注幻灯片、画笔模式高效批注、智能排版幻灯片。此外，华为MatePad Pro 5G版将于明年Q1发布。

售价方面，华为MatePad Pro 6GB+128GB WiFi版本售价3299元，6GB+128GB LTE版本售价3799元，8GB+256GB WiFi版本售价3999元，8GB+256GB LTE版本售价4499元，将于11月25日18:08开启预售，12月12日00:00正式开售。

配件方面，华为MatePad Pro内胆包售价199元，HUAWEI M-Pencil手写笔售价499元，智能磁吸键盘售价699元，智能皮套售价199元。