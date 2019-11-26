《英雄联盟》“元素崛起”大更新：峡谷巨变，新增边路回廊

IT之家11月26日消息 LOL在今天凌晨2点进行了全区停机维护，9.23新版本正式更新，元素崛起降临峡谷，唤师峡谷发生了天翻地覆的变化，装备系统的扩展革新，大量基石符文翻新。

首先，如果你在召唤师峡谷/扭曲丛林的单排或灵活排位中达到了黄金或以上的段位，你将获得【胜利之剑亚托克斯】。

元素峡谷

本次季前赛，我们增加了更多的博弈点和机会来让你精通召唤师峡谷。在游戏中的第二只元素亚龙被击杀后，局内环境将被永久转变为四种元素峡谷中的一种，且每一种峡谷都具备独特的地形变化，它将改变你对待团战、路线、视野以及目标物控制的方式。

地形转换机制

地形转换触发条件：地形转换发生在第二只元素亚龙被击杀后，且第三只亚龙被公告时

峡谷元素：与第三只元素亚龙的所属元素相同

领地化：一旦地图变化，所有后续的元素亚龙都将按照该地形元素来刷新

地形变化：总是发生在四块草丛象限，围绕着增益野怪营地，以及龙坑

炼狱峡谷

新的道路可提供机会，来快速包抄你的对手们，或是巧妙化解他们的攻势。

野区：最靠近红蓝增益的草丛已燃烧殆尽，并开辟出贯穿红蓝增益野怪营地的全新小径

龙坑：龙坑的入口变宽

山脉峡谷

额外的狭窄空间可提供机会，来进行华丽的群伤连招，并利用战争迷雾创造一些新的藏身位置。

野区：两块新的陡峭的岩石出现在每个野区象限中

龙坑：一个巨大岩层出现在龙坑前方

海洋峡谷

在野区秘密行动，或者寻找一次全新的埋伏机会。

野区：野区中的大部分草丛变得更高大茂盛，全新的蜜糖果实现在会在靠近增益野怪营地的地方刷新。野区出现汇聚而成的水池，如果你是元素女皇或装备了水上行走符文，你将获得加成。

龙坑：新的草丛在龙坑附近涌现

云端峡谷

规避技巧射击，或对正想悄悄偷掉远处目标物的敌人来一次突然袭击。

野区：红蓝增益野怪营地周围充斥着气流，所有身在其中的玩家将获得移动速度加成。

龙坑：龙坑也已经成为了一个加速风洞

边路回廊

我们为召唤师峡谷的两条边路新增了两处回廊。我们并不期望对线会因此发生根本性的改变，但我们也认可全新的地形以及它对视野的影响将偶尔创造出一些决策性的机会，无论是站位、诱敌、侧翼还是突袭。

新的回廊：现在被开凿在了上路和下路的外角落中

下路草丛：两块草丛→三块，与上路相一致

河道入口草丛

靠近蓝色增益野怪营地至河道的位置出现了新的草丛，如果队伍想要靠近并对目标物进行争夺，则将需要讨论新的战略和战术

在蓝色增益野怪象限的河道入口添加了新的草丛

除了地图的变化外，官方还对装备和符文进行了大量的调整，详情请见英雄联盟更新日志：点此访问。