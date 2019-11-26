事故频发、员工受伤流产，致命的亚马逊JFK8物流中心

自2018年9月开业以来，亚马逊位于纽约史坦顿岛的大型物流中心已经获得了“令人精疲力尽且很不安全”的坏名声，即便是在一个广泛受到批评的物流网络中也是如此引人注目。现在，泄露的公司文件显示，这个名为JFK8的仓库的工人受伤率是行业平均水平的三倍多。目前尚不清楚的是，与亚马逊的其他设施相比，这些数字是否有任何异常。

非营利组织Make the Road的律师Frank Kearl表示：“当你从亚马逊自己提交的资料中计算出这些基本数字时，你会感到震惊。他们的受伤率更高，与全国平均水平相比，与全国仓库平均水平相比，与以危险著称的行业相比，如固体废物收集、治安管理等，他们的受伤率非常严重。亚马逊知道，JFK8仓库正在爆发伤病危机。”

这些数据的来源是职业安全与健康管理局（OSHA）300和300a。一旦发生某种严重程度的伤害，管理部门就会填写并提交前者，而后者汇总所有事件，并在每年年底报告。Kearl说：“除了让OSHA鸟瞰国家和行业趋势外，这也是一种企业能够跟踪自身数据的方式，以了解自己的设施存在哪些问题，从而能够履行法律规定的职责，保护员工免受伤害。”

将表格中的信息输入职业安全与卫生管理局自己的事故率计算器，2018年，JFK8的得分高达15.19分。相比之下，2018年，锯木厂得分6.1分，钢铁铸造厂得分10.2。

这些内部数据和政府规定的数据也支持了纽约职业安全与健康委员会（New York Committee for Occupational Safety and Health）上个月发布的研究报告。该报告称：“亚马逊SI设施的受伤和生病率是全国所有其他仓库平均水平的3倍，这一结果是该报告根据对145名工人的调查和采访推断出的。”亚马逊断然否认，他们指出这些发现是“有偏见和不可靠的”，称这份报告是“一个选择性数据被歪曲以支持一个组织的虚假陈述的例子，这个组织唯一的商业目标就是在亚马逊的安全记录上误导公众。”

据纽约社区变革高级劳工组织总监Zachary Lerner介绍，虽然OSHA 300和300a的数据无法立即向公众公开，但亚马逊任何现任或前任员工都可以书面或通过电子邮件向所在大楼的设施或人力资源经理提交日志申请。Zachary Lerner还声称，一旦提出要求，除了伤者的姓名外，这些信息实际上已经公开。因此，在下面的文档中对这些名称进行了修订。此外，300和300a的数据来源于公司的其他设施。如果有要求，他们有法律义务提供这些数据，这将更准确地表明其整个工作场所的安全记录。

值得注意的是，JFK8于2018年9月开放，因此这些文件中的数据只涵盖了一年中的一部分，最繁忙的一个是在所谓的“旺季”，从感恩节前后开始，到新年前后，工人们报告工时增加、休假日使用限制和强制加班。亚马逊可能会辩称，这种繁忙的时机是造成JFK8令人震惊的工人受伤率的原因。然而，工作量的强度反映在它所造成的伤亡上。

作为职业安全与健康管理局的一个术语，严重性比率的计算很简单：损失工作日的数量除以应报告的事件。对于去年的JFK8来说，计算这些数据的结果是，严重程度为64，平均每个被报告的受伤情况都有超过两个月的缺勤。亚马逊还没有回答有关OSHA报告的问题，如果没有额外的数据，就不可能知道这些严重性比率结果在该公司的物流网络中是否异常高。

在300a中，绝大多数的受伤都是扭伤和瘀伤，尽管仓库的工作人员声称在设施中发生了更严重的情况。“我认识一位女士。当她告诉我她流产时，我哭了。她已经怀孕5个月了。”一位不愿透露姓名的JFK8工作人员说道：“经理们拒绝把她安排到另一个不同的部门里，在那里她可能没有那么需要弯腰、屈膝或做其他事情。”虽然我们无法联系到那个女人，但史坦顿岛同一家仓库的另一个最近被解雇的工人证实了这个故事。

然而，这些数字只是故事的一部分。为了使事故上升到书面记录并向职业安全与卫生管理局报告的水平，它必须符合特定的标准——死亡、工作日损失、意识丧失、骨折和其他现场无法稳定的伤害。Kearl说：“如果有人用割刀割伤了自己的手或其他什么东西，他们可以接受急救，然后返回工作岗位，那就不会有受伤的记录。”

“他们会告诉我们，工作要非常快，所以我会被梯子绊倒。我的腿上会有淤青，”这位前JFK8的工作人员说。她抱怨说箱子总是会掉下来，而且环境会让人脱水。“风扇——很多都不工作，这让很多人感到头晕。”至少从去年12月开始，这家工厂的工人就公开谈论过JFK8的温度控制问题。

Kearl怀疑，报告标准也会导致重复性运动损伤——这在仓库工人中很常见，但在OSHA的报告中却被忽略了。他说：“工人们在长时间从事体力劳动的过程中受到伤害，他们正在自己处理这些问题。”在107起报告的事件中，只有四起似乎属于这一类：两例腕管综合征，一例未指明的神经损伤和肌腱炎。所有患者均被记录为左右手、左右腕或左右腕同时受到影响。

在这些有害数据的背后，是工人们多年来一直在被大声疾呼的要求，即尽可能快速、高效地完成工作，而他们的工作条件却几乎没有改善。“你必须马上就吃完饭。你必须马上就站起来，继续前进。”现任JFK8工作人员说：“休息时间有限，再加上体力劳动，导致我在工作时呕吐。我记得我告诉过我的经理。他甚至没有问我是否还好，他问的是我吐过的那个垃圾桶是否还在，因为它一会儿就会变臭。”

因此，今天在JFK8工厂外，工人和活动人士计划在美国东部时间下午5点举行抗议活动也就不足为奇了。他们的要求并不高：将休息时间从15分钟增加到30分钟，并确保从史坦登岛渡轮（连接伯劳和纽约市其他地区）到相当偏远的Matrix全球物流园区的交通更加可靠。一位雇佣保姆参加今天的集会，并冒着管理层报复的风险出现在集会上的现任员工简单地说：“我希望亚马逊至少能站到桌边来。”

亚马逊的一位发言人拒绝回答外媒的具体问题，而是提供了一份一般性声明。

“说亚马逊物流中心不安全是不准确的，”声明中写道，“鉴于我们的员工规模，仅仅根据受伤记录的数量来描述我们的工作场所是错误的。职业安全与卫生管理局对事故发生率的计算，特别考虑了设施的总工作时间，以解决比较不同员工规模的问题。

声明继续写道：“我们坚信，我们为中心员工提供的工作环境，包括我们的安全文化，我们允许公众参观，任何人都可以直接来我们的站点看看。确保员工的安全是我们的首要任务，我们在安全方面投入了大量资金。运营会议、新员工入职培训、流程培训和新流程开发都是从安全开始的，并在每个项目中集成安全指标和审计。安全培训是始终如一的，既要确保员工知道如何最好地使用设备中的技术，也要确保他们知道如何预防伤害。”

虽然企业在特定行业，如仓储，在法律上有义务记录伤害和疾病，这些伤害和疾病会上升到OSHA规定的特定严重程度，该发言人补充道：“整个行业的安全事故记录严重不足，我们在2016年认识到了这一点，并开始采取无论伤势有多大或有多小，都要保持积极的姿态。”