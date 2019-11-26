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爱立信将在巴西投资2.3亿美元建设新的5G装配线

2019/11/26 15:53:38来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：骑士评论：

据路透社报道，爱立信一位高管本周一表示，该公司计划在巴西投资10亿雷亚尔（2.383亿美元），为其拉丁美洲业务增加一条致力于5G的新装配线。

“我们已经将巴西组装的所有设备中的40%出口到了拉丁美洲国家，在5G上也不会有什么不同。”爱立信拉丁美洲南部公司总裁Eduardo Ricotta在电话采访中表示。

他补充说，这笔投资将在2020年至2025年之间进行，其中包括租赁和购买机器的成本以及其他费用。

Eduardo Ricotta说，爱立信初步将斥资2亿雷亚尔在其位于圣保罗附近的工业城市圣若泽杜斯坎普斯的工厂中设立新的5G装配线。

他说：“我们预计这条新的装配线将从2020年第三季度开始运营，但时间表也将取决于5G拍卖。”

图片版权@C114.

巴西电信监管机构Anatel仍在确定5G拍卖的规则，拍卖原定于明年3月举行，但由于对其他服务的干扰测试仍在进行中，后来被推迟了。

“我们的商业计划总是会考虑到一些偏差，但我们认为现在是合适的时机，因为这家工厂也将服务于拉丁美洲的其他国家。”Eduardo Ricotta说，但他没有透露主要目标市场。

但是，如果巴西的5G拍卖进一步推迟到2021年，根据10月初发布的一项研究，爱立信估计公共资金将损失约250亿雷亚尔。爱立信在同一份文件中表示，总体而言，该公司预计在巴西的5G部署将触发大约100亿雷亚尔的直接投资和另外2.5亿雷亚尔的研发费用，并在该国创造超过20万个工作岗位。

就在三个多月前，华为宣布计划未来三年在圣保罗州投资8亿美元建设一座智能手机工厂，从而推动其在拉丁美洲的业务发展。

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关键词：5G爱立信

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