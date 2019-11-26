爱立信最新移动市场报告：到2025年5G用户将突破26亿

北京时间11月26日消息 爱立信最新发布的《爱立信移动市场报告（2019年11月版）》预测，在持续增长的势头和快速发展的5G生态系统的推动下，未来六年全球5G用户数量将达到26亿。

报告称，预计到2025年底，每部智能手机的平均每月消耗的数据流量将从目前的7.2GB增长到24GB，部分原因是受到VR视频流等新的消费者行为的影响。一个月7.2GB流量，意味着一个用户每天可以播放21分钟的高清视频（1280 x 720），而24GB流量则可以播放30分钟高清视频，以及每天观看6分钟VR内容。

爱立信这份报告还预测，到2025年底，5G将覆盖全球65%的人口，并承载全球45%的移动数据流量。

图：预计到2025年全球5G用户将突破26亿。来源：爱立信移动市场报告。

2019年是亚洲、澳大利亚、欧洲、中东和北美地区领先的电信运营商开启5G网络商用的一年。自2019年4月推出商用服务以来，韩国的5G普及率呈现出快速增长。到2019年9月底，韩国的5G用户数已经超过300万。

中国在今年10月底的5G商用，也推动了爱立信对2019年底5G用户数的预测从1000万增加至1300万。

爱立信执行副总裁兼网络业务负责人Fredrik Jejdling表示：“令人鼓舞的是，现在5G已经得到了几乎所有终端设备制造商的广泛支持。2020年，兼容5G的终端设备将进入批量市场，这将提高5G的普及率。问题不再是假如，而是我们如何快速地将用例转换为消费者和企业的相关应用。由于4G在全球许多地方仍然是重要的连接技术，对网络进行现代化升级也是我们正在经历的技术变革的关键。”

爱立信表示，根据目前的发展势头，预计5G用户增长将比LTE快得多。该公司指出，预计北美地区将成为5G普及最快的地区。根据预测，到2025年底，该地区74%的移动用户将是5G用户，预计东北亚地区将紧随其后，5G普及率将达到56%，欧洲则为55%。

图：2025年，北美地区将成为5G普及率最高的地区。来源：爱立信移动市场报告。

爱立信的其他最新预测包括：到2025年底，蜂窝物联网连接总数将从2019年底的13亿增加至50亿--年复合增长率达到25%。到2025年，NB-IoT和Cat-M技术预计将占据这些蜂窝物联网连接的52%。

图：到2025年底，蜂窝物联网连接总数将达到50亿。来源：爱立信移动市场报告。

2019年第三季度的数据流量消耗同比增长仍保持在68%的高位，这是由印度智能手机用户数量的增长、中国每部智能手机每月数据流量消耗的增长、更好的终端设备性能、数据密集型内容的增长以及更便宜的数据流量套餐所推动的。

爱立信的报告还对电信运营商的资费计划进行了深入研究，发现大多数已经推出5G的运营商，对5G套餐的定价要比他们最近推出的4G套餐高出20%左右。

爱立信现在已与全球不同的电信运营商签订了超过75份商业5G协议或合同，其中23张网络已经投入商用。