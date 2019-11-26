内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

微信推出QQ小程序遭网友吐槽：请不要俄罗斯套娃

2019/11/26 16:30:46来源：TechWeb作者：周小白责编：远洋评论：

11月26日消息，近日，微信平台上推出“腾讯QQ”小程序，用户可在微信上接收QQ消息，但不能直接回复好友消息，如果要回复消息，需要打开手机QQ APP进行回复。

用户打开小程序，输入QQ账号密码，即可登录查看该账号接收的好友和群聊信息。

有网友表示，微信曾有QQ提醒功能，可以接收QQ离线消息，与该小程序功能相似。

QQ小程序在微信推出后遭到不少网友吐槽，有网友认为，该功能没必要，略鸡肋；还有网友喊话张小龙，请不要俄罗斯套娃。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微信QQ

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有