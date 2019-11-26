微信推出QQ小程序遭网友吐槽：请不要俄罗斯套娃

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11月26日消息，近日，微信平台上推出“腾讯QQ”小程序，用户可在微信上接收QQ消息，但不能直接回复好友消息，如果要回复消息，需要打开手机QQ APP进行回复。
用户打开小程序，输入QQ账号密码，即可登录查看该账号接收的好友和群聊信息。
有网友表示，微信曾有QQ提醒功能，可以接收QQ离线消息，与该小程序功能相似。
QQ小程序在微信推出后遭到不少网友吐槽，有网友认为，该功能没必要，略鸡肋；还有网友喊话张小龙，请不要俄罗斯套娃。
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