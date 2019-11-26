紫光展锐王泷：5G和Wi-Fi是互补共生，而不是相互取代

近日，紫光展锐媒体沟通会泛连接专场在深圳举行，紫光展锐执行副总裁王泷对紫光展锐在泛连接领域目前的战略规划，以及5G和Wi-Fi等热点领域进行了分析。

在5G技术逐渐普及之后，业界产生了“Wi-Fi消亡”言论，原因是因为5G的高速率低时延等特性可以完全取代Wi-Fi。在王泷看来，5G和Wi-Fi是互补共生而不是相互取代。

今年多起并购案都跟Wi-Fi相关5G时代70%的数据将通过Wi-Fi传输

今年以来，包括多个大额并购都与Wi-Fi6相关，资本市场的动向也从侧面印证了WI-FI领域并没有被市场所抛弃。

2019年3月，安森美半导体宣布以10.7亿美元收购Quantenna。2019年5月，NXP（恩智浦）半导体宣布将以17.6亿美元现金收购Marvell Technology的无线连接业务，为其客户提供更丰富的产品组合。2019年6月，英飞凌宣布将会以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，总企业价值为90亿欧元（约101亿美元）。

“可以看到，这三家公司在以前也并没有太怎么做Wi-Fi、蓝牙，它们大手笔并购，说明大家看好Wi-Fi未来业务的增长。”王泷说道。

王泷指出，2G时代大家用Wi-Fi进行数据传输的比例只有20%左右，3G时代大概是30%，4G时代是40%，到5G时代通过Wi-Fi传输的数据是70%，2G/3G/4G/5G利用Wi-Fi传输数据反而在增加，因为数据量每年在翻倍，但提供的传输通道不够，所以大量的数据还是需要通过Wi-Fi在传输，根据统计目前在Wi-Fi传输的信息占全球信息流量的超过一半。

Wi-Fi和5G发展路线相同

众所周知，5G的三个标准分别是eMMB、mMMTC和URLLC，而Wi-Fi的发展路线跟5G几乎是一样的。

eMMB方面，802.11ax即Wi-Fi 6可以提供更高的频段在2.4G和5G上，另外，可能会开放6G的频段，在频谱资源构建上可以进行更多的高速数据传输。mMTC方面，Wi-Fi的802.11az、802.11ba也正在向多链接探索。URLLC方面，Wi-Fi 802.11bb用灯泡送信号，用光线来传输。然后是802.11bd也正用于车联网的应用。

王泷认为，Wi-Fi和5G是一个相辅相成的过程，Wi-Fi是伴随移动通信的进化也不断在进化。在3G时代802.11g，4G时代是n和ac，Wi-Fi 4 , Wi-Fi 5，5G是AX, Wi-Fi 6。所以Wi-Fi和5G一直是共同成长，它们两个是相辅相成互补共生的关系。

据王泷介绍，目前紫光展锐刚刚发布的春藤5623是第三代Wi-Fi 5产品，正在不停迭代更新，Wi-Fi 6也正在研发当中。