考拉海购黑五大促0点开启：天降百万红包雨、跨品类2件5折

IT之家11月26日消息 考拉海购黑五海购节11月27日0点正式开启，活动持续到11月29日结束。活动期间重点活动包括“预付定金”活动、“考拉环球夺宝”活动、整点品类神券秒杀、整点抢百万红包雨，最高获得888元现金红包。

此外，11月22日开始发放的考拉海购红包也将于27日0点可用。

• 考拉海购黑五主会场：手机点此 | PC点此。

• 黑五硬核裸价清单：点此前往。（11月27日00:30开抢）

包含5399元的国行iPhone 11 128G、1899元的戴森V8 animal吸尘器、149元的乐高重型直升机运输车、369元的阿迪三叶草金标休闲鞋等全网爆款限量疯抢。

• 黑五预付定金热销榜单：点此前往。

• 黑五疯抢2小时：点此前往。（11月27日 0点-2点）

活动规则：

一、活动时间：

2019年考拉黑五海购节正式活动时间为2019年11月27日 00:00:00 - 2019年11月29日 23:59:59。

二、重点活动：

1、“预付定金”活动

（1）预付定金*支付时间：2019年11月21日 00:00:00 - 2019年11月26日 23:00:00；

（2）预付全款*支付时间：2019年11月27日 01:00:00 - 2019年11月29日 23:59:59；

（3）活动概况：用户下单预付定金的商品，在页面规定时间内支付定金，即可预定商品。在规定时间支付全款，即可完成预定。全款支付成功后，系统会自动退回定金到原支付账户，无需额外退款操作。部分商品用户支付的定金还可额外抵扣该商品款项，商品实付金额以提交定金页面显示为准。

（4）预付定金规则：详情（点击查阅）

2、“考拉环球夺宝”互动活动

（1）活动时间：2019年11月21日 00:00:00 - 2019年11月29日 23:59:59；

（2）活动概况：考拉环球夺宝互动是用户通过投掷火箭参与的一个闯关游戏。游戏次数越多，对应的等级越高，到达相应等级后，可开宝箱并有机会获得现金红包。连续通过4关还可以参与抽奖在活动开奖日，凭对应的等级，参与瓜分考拉环球夺宝的活动红包。

（3）考拉环球夺宝互动规则：详情（点击查阅）

3、领券会场神券

（1）活动时间：11月24日-11月29日。每天三场品类神券秒杀：10点整、15点整、20点整；

（2）品类神券数量有限，先到先得；用户抢得的优惠券可于活动正式期间（11月27日-11月29日）购买商品使用，优惠券的使用需要符合券面描述及优惠券的通用说明规则。

4、红包雨活动

（1）活动时间:

2019年11月26日 10: 00: 00 - 2019年11月26日 23: 00: 00；

2019年11月27日 10点整、15点整、20点整，三场红包雨；

2019年11月29日 10: 00: 00 - 2019年11月29日 23: 00: 00；

（2）用户在活动期间，每日指定时间进入黑五活动会场即可参与1次红包雨活动领取红包，并有机会获得888元现金红包；

（3）红包规则：详情（点击查阅）

三、活动商品与活动价格:

1、2019年考拉黑五海购节商品（以下简称“活动商品”），是指带有考拉黑五活动标识的商品，请消费者注意甄别。

2、黑五期间活动商品会有不同程度的优惠：

重点时段：前2H： 11月27日 0:00:00 - 11月27日 2:00:00；

具体的优惠幅度敬请关注活动页面;不同类目、甚至同款商品的不同颜色，商家都有可能制定不同的价格策略，提醒消费者在下单前通过商品详情页等活动页面核对所选购商品的活动说明。

四、其他说明：

1、本活动规则为2019年考拉黑五海购节基本活动规则，用户参与具体活动请查阅每个活动具体规则，本活动规则与具体活动规则有冲突的部分，请以具体活动规则为准。

2、任何通过不正当手段(包括但不限于侵犯第三人合法权益、作弊、扰乱系统、实施网络攻击、批量注册、用机器注册账号、用机器模拟客户端等方式)以获得本次活动利益点，考拉有权撤销用户所获利益并要求赠偿相关损失。

• 京东黑五感恩季：点此前往。

• 天猫国际黑色星期五：点此前往。

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