黑色星期五大促0点开幕：天猫疯抢折上折、京东大牌低至3折

IT之家11月24日消息 天猫/京东黑五大促25日0点正式开启，天猫红包加券折上折，前1小时疯抢优惠，京东大牌低至3折，美妆满199减100元。

• 天猫国际黑色星期五：点此前往

• 京东黑五感恩季：点此前往

• 考拉海购黑五海购节：点此领红包（11月27日0点可用）

• 天猫国际黑色星期五各分会场入口：

数码保健类 - 直营数码家电 | 进口数码家电 | 直营医药保健 | 进口医药保健

食品服饰类 - 海外仓会场 | 进口超市 | 直营食品 | 进口食品 | 直营酒水 | 直营服装服饰

母婴美妆类 - 直营母婴 | 进口母婴 | 直营美妆 | 进口美妆 | 直营宠物 | 进口宠物

居家生活类 - 直营个护家清 | 进口个户家清 | 直营家居家纺 | 进口家居家纺

• 考拉海购黑五主会场：手机点此 | PC点此。

黑五预付定金热销榜单：点此前往。

• 考拉海购红包规则：

一、领取红包活动时间：

2019年11月22日-11月29日

二、拆红包活动内容：

1、本次活动现金红包有效期：考拉海购黑五巅峰72小时，2019年11月27日-11月29日；

2、每个用户活动期间可获取多个现金红包，多个现金红包可叠加使用，红包最大金额达888元；

3、现金红包金额数量有限，先到先得，领完为止；

4、获得的现金红包将自动发送至当前参与活动的用户账户中，现金红包信息可登录考拉海购App，进入“我的考拉-红包”中查看，现金红包的使用请详见考拉海购红包规则说明，部分特殊商品不参与现金红包的使用，现金红包可与优惠券叠加使用。

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