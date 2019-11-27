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三星S11+渲染图曝光

2019/11/27 6:59:24来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月27日消息 Onleak放出了三星Galaxy S11+的渲染图。从渲染图来看，三星S11+的整体设计与S11基本一致，只不过S11+的相机模组更大，摄像头数目更多，屏幕尺寸也更大，为6.9英寸。

昨日PhoneArena爆料称，三星Galaxy S11+搭载108MP主摄、48MP副摄，外加一颗超广角镜头和一个ToF镜头，支持10倍光学变焦和100倍混合变焦，有高通骁龙865和三星Exynos 990两种处理器版本，内置4900mAh电池，价格999美元。

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关键词：三星S11

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