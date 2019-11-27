小偷用蓝牙精准扫描车内电脑手机，然后砸车盗窃

电子设备在给人类生活带来便捷的同时，也会产生新形式的问题。个人信息、隐私泄露的新闻已屡见不鲜，可曾想电子设备的蓝牙发现功能也能成为盗贼作案的工具。

《连线》网站报道，今年10月初，美国芝加哥一位名叫Samantha的建筑师驾车外出，中途停车办事，将笔记本电脑连同一块外置硬盘放到汽车后座上，当她回来时发现车窗被人砸坏，车内电脑和硬盘双双失窃。事主当即报警，但未有下文。

▲图：小偷可能通过蓝牙扫描发现车内的电子设备，进而实行精准盗窃。PHOTOGRAPH: BERNARD ROUSSEL/GETTY IMAGES

类似的砸车盗窃案件在美国非常普遍，在芝加哥这样的大城市尤其多发。这起案件不同寻常之处在于，Samantha称案发时车内除了电脑之外，还有装有少许现金的钱包以及运动器材和一箱啤酒，但其他东西均未有被动过的痕迹，似乎窃贼是专门瞄准电子设备下手的。

同时另一个趋势也印证了这一点。美国警方的报案记录显示，近年来，砸车盗取车内电子产品的案件逐年增多。一般情况下，手机或电脑这些电子产品会默认打开蓝牙，以方便机主使用。但这也给不法分子提供了可乘之机。警方怀疑盗贼正是使用蓝牙扫描器来判断车内是否有电子产品，选定作案目标。

安全公司Rendition Infosec创始人Jake Williams表示，有些笔记本会在合上盖子时关闭蓝牙连接，但并非所有厂商的笔记本都会如此。若设备开着蓝牙，就意味着会被小偷扫描到，进而实施盗窃。这在技术上完全没有难度。

普通人很容易从应用商店下载到蓝牙扫描器一类的app，就好像wifi万能助手一样，这些软件使用手机内置的蓝牙芯片扫描附近设备，除了能列出发现的设备名称，还能看出设备品牌，是手机还是电脑，据此判断设备价值。虽说此类app是为了方便用户寻找丢失的蓝牙小物件（比如蓝牙耳机）而开发的，但难保有人不将它用来干坏事。

有执法人员向《连线》证实，在一起目前正在调查的案件中，确实有嫌疑人使用蓝牙扫描来进行盗窃。出于保密考虑，并未透露更多作案细节。

当然，也有可能窃贼根本没用蓝牙扫描。有些窃贼专门在停车场晃悠，看到有人将皮包或值钱物品放在车内就会趁无人之际砸破车玻璃偷取财物。一些有经验的商务人士会提醒年轻人，出差时千万不要将皮包放在车内，否则有很大几率会被守候在暗处的小偷砸玻璃偷走。人生地不熟，追回困难。

无论是哪种盗窃手段，从自身做起，加强防盗意识是关键。犯罪预防专家Monica Rueda强烈建议人们不要将贵重物品落在车内。如果实在不方便随身携带而必须要放在车内的电子产品，专家建议开启飞行模式（飞行模式会中断设备的一切通讯连接，包括流量和蓝牙）或者干脆关闭。相比之下，让设备“睡眠”并不保险，因为有些设备在睡眠时仍会开启蓝牙。在日常情况下，上街或者搭乘地铁时，也建议关闭蓝牙和个人热点。如果是iPhone可以将隔空投送关闭或设为仅限联系人，否则收到陌生人传来的骚扰图片是小事，手机被人摸走就麻烦了。