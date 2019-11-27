苹果员工支持库克结交川普：对公司有利，库克很有“战术”

据《财富》网站报道，上周，特朗普与库克一起参观了位于美国奥斯汀的苹果工厂。此后开展的一项调查显示，苹果员工表示完全支持库克交好特朗普。

这项调查是《财富》杂志联合匿名职场社交网络Blind进行的。调查显示，81.6%的苹果员工表示，在“制定对苹果有利政策”的事宜上，他们支持库克与特朗普建立密切关系。与此同时，80%的受调查者表示，他们认为“苹果一些产品得以豁免美国对中国制造产品施加的额外关税，这是公平的”。

这些调查结果来自100多名苹果员工。调查结果表明，苹果员工强烈支持库克与特朗普合作，为公司争取有利的政策。

Blind根据电子邮件地址确认受调查者是苹果的员工。在这项调查中，员工是有意匿名的，但Blind表示，该社交网络上超过50%的苹果员工自称工程师。

考虑到苹果员工坚决反对特朗普，他们支持库克示好特朗普令人惊讶。根据美国监控政治捐款网站OpenSecrets的数据，特朗普今年从苹果员工那里收到的捐款只有5100美元，远远低于其他民主党总统候选人。例如，美国参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)已经从苹果员工那里收到了超过8.8万美元的捐款。

一位匿名苹果员工在Blind公共论坛上表示，他们相信库克“绝对讨厌特朗普”。这位员工称，库克的努力不过是试图利用特朗普的弱点，让特朗普站在苹果一边。

目前尚不清楚美国总统唐纳德·特朗普与苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）是否是盟友关系。虽然库克是特朗普的人工智能（AI）顾问委员会成员之一，但他也公开反对特朗普政府出台的一些政策，如废除DACA(童年入境暂缓遣返)计划。

这位苹果员工表示：“特朗普显然是以自我为中心的，任何公开讨好他的公司都会受到优待。他每天都被人耍得团团转。”

投行Wedbush的分析师丹·艾夫斯（Dan Ives ）表示，库克与特朗普的密切关系帮助苹果规避了关税。他说，库克与特朗普建立密切关系，对苹果来说是一笔财富。

自特朗普上台以来，库克曾表示，苹果关注的是政策，而不是支持哪个政党或哪位候选人。对艾夫斯来说，库克与特朗普既亲近又疏远的“平衡之举”起到了作用。

他说：“到目前为止，（在与特朗普关系上）库克表现得像一位战术大师。”