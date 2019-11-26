苹果赢得iTunes数据隐私案终审：法官驳回集体诉讼

北京时间11月26日消息，苹果公司在周一赢得了一项终审判决。美国法官在判决中驳回了指控苹果从收集和销售iTunes、Apple Music用户数据中非法获利的集体诉讼。

▲苹果的iPhone隐私广告

由于原告未能在11月14日前提交修订后诉状，美国加州北区地方法院法官威廉·阿尔苏普(William Alsup)裁定，永久性驳回原告的起诉。今年10月25日，苹果赢得了一项驳回诉讼的动议。当时，阿尔苏普认定原告提交的事实和支持文件不足。

今年5月，三名原告起诉苹果，指控苹果违反了罗德岛州和密歇根州法律，在未经同意的情况下销售、租用、传输或披露顾客信息。具体来说，原告利格·惠顿(Leigh Wheaton)、吉尔·保罗(Jill Paul)以及特雷弗·保罗(Trevor Paul)指控苹果销售和以其他方式向第三方暴露个人聆听信息，包括数据中介、应用开发商。

原告称，苹果允许iOS开发者访问用户的音乐库和聆听元数据，可能与个人信息有关的用户“令牌”以及赠送的歌曲清单。iTunes的一项功能推荐用户尝试向另外一名顾客赠送歌曲，不管接收者是否已经拥有了这首歌曲，该功能会暴露接收者的姓名和聆听记录。

▲法官裁定

原告要求苹果赔偿他们多付的费用，弥补他们因个人聆听信息泄露、毫无根据的垃圾邮件、电话促销带来的价值损失以及所面临的身份盗窃风险。

今年10月，阿尔苏普根据两个关键展示证据授予了苹果驳回诉讼的动议。其中一个似乎展示了一家数据中介收集的有关数百万iTunes和Pandora用户的信息清单。原告称，文件中的一个邮件图标包含了iTunes用户的姓名和地址。

但是，阿尔苏普并不认同。“这个邮件图标并未明确披露任何用户的姓名、地址或者个人识别信息，它只是一个信封图片。诉状未能说明点开图标后的任何东西，如果没有更多信息，这项裁定就不能推测邮件图标会明确指向苹果用户的姓名和地址。”阿尔苏普称。

本案的第二项证据也是一个第三方数据中介的清单，被认定不足以证明苹果从事了非法活动，因为它没有包含“数据中介的名称、苹果、甚至是iTunes”。