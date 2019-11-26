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苹果发布新广告片《惊喜》 ，这次的主角是iPad

2019/11/26 8:35:13来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪数码讯11月26日上午消息，苹果公司一直有在美国感恩节之前分享节日广告的传统，今天早上，他们发布了最新的假日视频广告：惊喜（The Surprise）

这广告的故事梗概是一个有俩孩子的家庭去外公家过节，一路上家里两个女孩各种吵闹，但是每当父母给她们iPad，她们就会安静下来——你以为广告说的就是小孩都爱玩iPad？错了，一直到广告最后，才揭开谜底，孩子们原来在一路上用iPad给外公制作了一个动态幻灯片，其中有手绘的开场图，有用iPad拍摄的狗狗，并把这些合在一起，出现了我们仍旧在一起的画面，让人感动。

这则广告仍旧是苹果擅长的用细节默默展示产品功能的方式，例如两个女孩创建并显示照片幻灯片，用Apple Pencil绘制图片，拍照/短视频，以及把这些素材合成出一个幻灯片。其中几乎没有产品本身的特写，都是一晃而过她们使用这款产品的镜头。同时也在说，这产品（和苹果的幻灯片软件）简单易用，两个女孩都能掌握。

▲幻灯片里用到了手绘，拍照，短视频，合成照片等

还有个细节是，这广告片的背景音乐是Michael Giacchino的歌曲“Married Life”，该歌曲曾在迪斯尼皮克斯著名电影《飞屋环游记》中使用。皮克斯是乔布斯一手带大的公司，并且“飞屋”这个电影，也是一位老伴过时后的老人回忆爱情和过去的故事。与这个广告片中的情景暗合。

▲《飞屋环球记》动画

和过去一样，整部广告都没有吆喝售卖产品的情节，它会让人鼻子酸了一下，会想起自己的家庭。在过去，苹果公司制造了很多类似的广告，其中最为知名的，大概就是2014年，iPhone 5s的广告《误解》，曾获获2014艾美奖。

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关键词：苹果iPad

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