马斯克涉嫌诽谤他人“恋童癖”一案即将开庭，据悉无意寻求和解

新浪科技讯北京时间11月27日上午消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的律师周二表示，他的当事人无意在12月3日案件开庭审理前就英国洞穴探险家弗农·恩斯沃思提起的诽谤诉讼寻求和解。

弗农·恩斯沃思起诉马斯克在其发布的一条推文中称他为“恋童癖”。马斯克曾示愿意从泰国一个山洞中救出12名男孩和他们的足球教练，恩斯沃思作为救援人员，指责马斯克此举为哗众取宠，其后马斯克发布了数条推文。

在马斯克的律师被问及周二在洛杉矶美国地方法院开庭后马斯克是否可能在民事审判前寻求和解时，该名律师告诉路透社：“不会。”

这起诽谤诉讼是马斯克在2018年和2019年初深陷动荡漩涡的悬而未决的问题之一，在此期间，这位科技企业家对推特的使用以及其它个人行为令特斯拉股东感到不安，并招致监管机构的压力。

马斯克和恩斯沃斯的律师周二就下周庭审可能用到的证据进行了辩论。美国地方法官威尔逊（Stephen Wilson）说，在他提出书面裁决之前，这些争论将在周一继续。

恩斯沃思的律师想展示马斯克去年8月写给Buzzfeed网站记者的一系列电子邮件，其中一封是他告诉记者要“停止为儿童强奸犯辩护”

恩斯沃思的法律团队上周撤回了Buzzfeed方面的电子邮件，不再将其作为诽谤诉讼的依据，现在仅就马斯克在2018年7月发布的四条推文提起诉讼。但恩斯沃思的律师对法庭表示，他希望将这些电子邮件作为证明马斯克在写那些推文时的“精神状态”的证据。

马斯克已经为其“恋童癖”的言论道歉，他说这是在他的祖国南非的一种常见的语言侮辱，但这不代表他真的认为恩斯沃斯是恋童癖。

马斯克的律师对法庭说，马斯克希望电子邮件被排除在外，但这并不是“试图去阻止证据”，“从我们的角度来看，这是在试图提供后门证据（不正当的证据）”，这可能会导致陪审团产生偏见。

双方律师在周一表示，马斯克和恩斯沃斯都将会在庭审中出庭作证。

“证据将证明，马斯克先生并没有称他为恋童癖者。马斯克先生删除了这条推文，做出了道歉并就此翻篇了”，马斯克的律师告诉法庭。

恩斯沃斯的律师星期一告诉法庭，恩斯沃斯认为他因被称为恋童癖受到了伤害，因而将寻求赔偿，并将提供受到伤害的证据，

上周，威尔逊拒绝了马斯克试图驳回诉讼的请求，还裁定恩斯沃斯不是公众人物——这使得证明诽谤更加容易。

这两人之间的争执是在泰国的洞穴搜索小组决定不使用SpaceX提供的小型潜艇协助营救之后产生的。恩斯沃思告诉CNN，这是一个“公关噱头”。