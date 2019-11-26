马斯克：特斯拉或将推出小型Cybertruck电动皮卡

北京时间11月26日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）近日暗示，特斯拉将来可能推出体型更小的Cybertruck电动皮卡车。

上周四，特斯拉发布了首款电动皮卡车Cybertruck，这款全电动皮卡车凭借独特的设计引了许多人的眼球。但由于体积较大，马斯克在Twitter上的一名粉丝称，希望特斯拉能推出体积更小的Cybertruck。这位粉丝戏称，当前的Cybertruck可能会阻塞他所在的整条街道。

对此，马斯克在Twitter上回复称：“从长远来看，推出体型更小的CyberTruck是可行的。”（Long term, it probably makes sense to build a smaller Cybertruck too）

马斯克过去已经向我们证明，他是个善于理解人们需求的人。他会倾听潜在特斯拉车主的心声，并用它们来改进特斯拉制造的车辆。

分析人士称，Cybertruck要等到2021年底才开始生产，因此，马斯克和特斯拉的设计师团队有足够的时间对Cybertruck的设计进行改进，从而再推出一款微型Cybertruck皮卡车，以吸引那些不需要大型Cybertruck的消费者。