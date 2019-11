马斯克：特斯拉或将推出小型Cybertruck电动皮卡

北京时间11月26日晚间消息,据国外媒体报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)近日暗示,特斯拉将来可能推出体型更小的Cybertruck电动皮卡车。

上周四,特斯拉发布了首款电动皮卡车Cybertruck,这款全电动皮卡车凭借独特的设计引了许多人的眼球。但由于体积较大,马斯克在Twitter上的一名粉丝称,希望特斯拉能推出体积更小的Cybertruck。这位粉丝戏称,当前的Cybertruck可能会阻塞他所在的整条街道。

对此,马斯克在Twitter上回复称:“从长远来看,推出体型更小的CyberTruck是可行的。”(Long term, it probably makes sense to build a smaller Cybertruck too)

马斯克过去已经向我们证明,他是个善于理解人们需求的人。他会倾听潜在特斯拉车主的心声,并用它们来改进特斯拉制造的车辆。

分析人士称,Cybertruck要等到2021年底才开始生产,因此,马斯克和特斯拉的设计师团队有足够的时间对Cybertruck的设计进行改进,从而再推出一款微型Cybertruck皮卡车,以吸引那些不需要大型Cybertruck的消费者。