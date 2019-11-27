【IT之家评测室】华硕灵耀Deluxe14s体验评测：十代酷睿提升可观，ScreenPad是惊喜

还记得去年被华硕灵耀Deluxe14惊艳到的感觉，这款高颜值轻薄本凭借92%的超高屏占比、A面同心圆金属拉丝设计、选配英特尔酷睿i7-8565U +英伟达GeForce MX150的主流配置、实测10小时本地视频播放时间等特性，成为一款适合学生党和办公人士的优秀轻薄本。



随着英特尔第十代酷睿处理器发布，这款笔记本也迎来了升级，IT之家此次收到了搭载英特尔酷睿i7-10510U版本的新款华硕灵耀Deluxe14s，当然，除了处理器的换代，其他硬件配置上也有了升级，比如触摸板也升级为了全新的ScreenPad2.0等，这些升级带来了哪些体验上的改善，麦子替大家体验了一下，让我们来率先解读一下这款笔记本。

一、外观 & 设计 – A4纸大小，超高屏占比，颜值依旧

华硕灵耀Deluxe系列依然延续了上代的外观设计，Deluxe 14s依然保持着92%的屏占比的水平，超过大部分全面屏手机。由于优秀的屏占比，机身大小依然与一张A4纸相当。

机身A面较为简约、大气，华硕标志性的同心圆金属拉丝工艺，搭配圆心位置ASUS logo，IT之家此次收到的为尊爵蓝配色，麦子个人也很喜欢此款配色，深邃又带有金属光泽的蓝色与香槟金色的logo搭配，呈现出一种奢华、Deluxe的质感。

相信首次点亮华硕灵耀Deluxe14s的用户都会被B面惊艳到，B面几乎被这块屏占比达92%的屏幕充满，边框极窄，左、右、下边框在合适的开合角度下几乎等宽，上边框由于放置了IR HD摄像头，所以稍宽，但依旧是窄边框，整体观感震撼。这是一块14英寸的16:9硬屏，分辨率为1920×1080，72% NTSC色域，可视角为178°。

视线来到C面，第一眼就可以看到靠近转轴一侧有一条玫瑰金色金属带，其上布满了小凹点，正中位置有ASUS ZenBook字样，这是一个很聪明的设计，一来B面屏幕下边框很窄无法安放logo，转移到C面增加了产品辨识度，二来作为装饰，C面的颜色搭配与A面相呼应。金属条下方为键盘区域，键帽与C面颜色均为蓝色，键盘字样为金色，键盘支持三级背光调节，键程为1.4mm。

键盘区域右下方为哈曼卡顿认证标志，正下方为表面覆盖一层玻璃的触控板，同时也是一块5.65英寸的触控屏，分辨率为2160×1080，官方称之为ScreenPad2.0，关于这块ScreenPad2.0我们后面会详细讲到。

键盘左下角有英特尔酷睿瑞十代处理器以及英伟达显卡的贴纸。C面底边中央为辅助开盖的凹槽，Deluxe 14可以轻松实现单手开合，且阻力适中，手感十分舒适。

D面上部有一个狭长的进风口，出风口则位于机身靠近转轴的一侧，除了四个脚垫外，D面底部两侧分别有一个扬声器开孔，十分简洁。

接口方面，机身左侧依次有DC电源接口、HDMI视频输出接口、USB Type-A 3.1 Gen2（真3.1）接口和USB Type-C 3.1 Gen2接口；右侧分别为3.5mm耳麦接口、USB 2.0接口以及MicroSD卡槽。接口从种类和数量上来说都算比较丰富，可以应对绝大多数外设需求，Type-C接口不支持雷电3是个小小的遗憾。既然提到连接性，还有一点要说明，华硕灵耀Deluxe14s是支持WiFi 6的。

机身三面为全铝合金材质，产品尺寸约为319mm×199mm×16.9mm，真真看上去就和一张A4纸差不多大，体积接近一本杂志；整机重约1.26kg，在这个体积下算比较有分量，但仍算不上重。采用了“小翘跟”这一华硕笔记本家族“传统设计”，可谓一石多鸟，机身开合角度为145°时，机身会抬高约3°，这样设计最直观的好处自然是机身遮挡B面屏幕下边框，有效提高屏占比，观感上比官方宣称的92%更高，另外还有利于改善打字手感、增加进风量以及提高音效表现。

新款华硕灵耀Deluxe14s延续了上代的外观和设计，A4纸大小、92%超高屏占比、小翘跟设计、蓝金配色、单手开合等元素一个不少地继承下来，颜值依旧非常高，尺寸依然小巧，方便携带。

二、性能 & 表现 – 十代i7，升级可观，加量不加价

先来看一下华硕灵耀Deluxe14s的主要配置。

虽然麦子对轻薄本性能方面的要求向来很宽容，但毕竟也是i7，对其性能表现还是非常期待的。英特尔酷睿i7-10510U采用4核心8线程设计，基频1.8GHz，最大达睿频频率4.9GHz，三缓8MB，TDP 15W，最高25W，最低10W，最大支持64GB DDR4-2666 / LPDDR3-2133 MHz双通道内存，配备UHD核显，显卡最大动态频率为1.15GHz。看命名可知为i7-8565U的常规升级款，仍采用14nm制程，规格上也仅为最大睿频频率和支持内存频率上的提升。虽然制程仍为14nm，但有一个容易被忽视的升级，封装面积从46×24mm缩小至26×24mm，缩小至前代56%的情况下，将最大睿频频率提升至4.9GHz，也是值得表扬的。

我们通过的跑分简单来看一下这颗i7-10510U的性能，为方便与去年的i7-8565U版本进行对照，我们只进行Cinebench R15渲染跑分，最终成绩为：

多核成绩755cb，单核成绩193cb，多线程倍率3.92。

对比去年同一型号的i7-8565U，i7-10510U提升比较大，多核提升约为20%，不过从已上市的产品来看，升级十代低压处理器的笔记本几乎都没有涨价，虽然性能提升有限，但也算是加量不加价，虽然不太符合部分消费者的心理预期，但这波不亏。

华硕灵耀Deluxe 14s搭载了英伟达GeForce MX250独显。作为入门的独显选手，流畅运行主流网游应该不成问题，我们选择了《守望先锋》做测试，游戏有一个特点，贴图质量很高优化也很好，低显可以降低画质流畅运行，高显也能提高贴图质量、渲染倍数等多吃占用率。画质自动识别为中，打开抗锯齿，关闭垂直同步，由于游戏没有基准测试，我们使用帧数记录软件在有多人团战的一段游戏过程中监控帧数，软件给出的结果为，在约100秒的团战中，平均帧数为65.4帧，最低帧数为44.8帧。游戏整体感觉很流畅，个别时间有明显卡顿感，可见这颗MX250基本可以胜任《守望先锋》，那么华硕灵耀Deluxe 14s运行《LOL》、《CS:GO》等压力更小的网游便不在话下了。。

不像八代U对比七代时给消费者带来惊喜的升级幅度，十代14nm制程CPU相较于前代的升级中规中矩，i7-8565U的性能已经可以胜任轻度的渲染工作，略有升级的i7-10510U的表现也符合预期，这也让我们更加期待10nm制程产品的表现，IT之家Surface Pro 7评测也已经在路上了；入门级别的独显MX250我们也不陌生，能够流畅运行主流网游，发挥正常。整体来说，华硕灵耀Deluxe14s的性能表现依然是低压i7和入门移动独显的正常水准，较上代有提升，加量不加价。

三、特色功能 – 触控板变身屏幕，效率提升

1、ScreenPad2.0

华硕灵耀Deluxe系列一直以“小而美”著称，除了有精致的外观，一些特色功能也为其增加了不小的辨识度。上一代中触控板可以变成数字键盘，既节省了C面空间、照顾到了键盘手感，又兼顾了可用性，备受好评。这一代中更进一步，将触控板升级为笔记本的第二块屏幕，称为ScreenPad2.0，屏幕大小为5.65英寸，最高分辨率为2160×1080，可以显示的像素数比主屏幕还要多。由于更换为了一块触摸屏，所以表面为玻璃材质，滑动手感很好。ScreenPad2.0配合ScreenXpert软件使用，可以实现非常多功能。

首先系统依然保留了“传统触控板模式”，也可以禁用，加上“ScreenPad模式”，用户可以在三种状态下切换使用，当做传统触控板使用或禁用时，屏幕会关闭背光。

ScreenXpert软件驱动下的ScreenPad首页是类似于安卓系统的桌面，上方为排列的图标，下边栏为几个控制按钮，从左到右依次为“触控板”、“窗口切换至主屏幕”、“首页”、“多任务”和设置。

点击“触控板”按钮，屏幕会加上一层深灰色蒙版，此时可以当做传统触控板使用，点击右上角“推出”按钮回到首页；还可以通过三指同时点击ScreenPad，直接触发触控板，但在三秒钟无操作后会自动返回首页。

当拖拽主屏幕中的窗口时，系统会提供两个ScreenPad快捷选项，依次为“在ScreenPad全屏显示”和“固定icon到ScreenPad”，前者比较好理解，后者则在前者的基础上，在ScreenPad首页添加一个软件图标，点击会直接在ScreenPad全屏打开应用。点击“窗口切换至主屏幕”按钮后，应用窗口会返回主屏幕全屏显示。窗口切换至主屏幕首页长按图标可以删除。

左为“在ScreenPad全屏显示”，右为“固定icon到ScreenPad”

“多任务”按钮名为“应用程序浏览器”，功能可以参考安卓和iOS系统，将已打开的应用或窗口排列显示，可以关闭、以及选择窗口显示方式等。

ScreenPad设置中可以设置背景、分辨率、亮度、刷新率等，还可以开启省电模式。分辨率分为两档，最低1000×500，最高2160×1080；分辨率也有50Hz和60Hz两档。

ScreenPad首页自带有数字键盘、手写输入、快捷键、“Office格式助手”和软件商店动功能。

其中快捷键可以自定义部分功能，但麦子个人认为快捷键是为了提高效率，点开一个快捷功能面板、寻找、点击，快捷键功能可以减少一些记忆成本，但前期设置快捷键也有不少时间成本。

数字键盘比较有用，配合“三指切换触控板功能”切换自如，可以有效提高大量数字的输入效率；手写输入可以用来在PDF文件上签字。

“Office助手”分别为Doc Xpert、Sheet Xpert以及Slide Xpert，分别对应Word、Excel和PowerPoint，主要功能为保存文件、辅助调整字体格式以及各个软件的一些功能，在没有鼠标的情况下确实可以在某些功能上提高效率。

当然，作为一块屏幕，也可以当做一块普通屏幕使用，如果你不介意这个大小，以及颈椎问题的话。

麦子在体验这块ScreenPad2.0一周后，仍然认为最有用的是上一代便存在的数字小键盘功能，最鸡肋的是“快捷键”功能，“Office助手”在手里有鼠标的时候从没用过，当然还有很多时间是作为传统触控板使用的。整体来说这块ScreenPad炫技的成分很多，除了多一块屏幕挺酷的，提供的这些功能具体实用性还有待商榷，增加的效率不一定有增加的功耗多；当然提供多种模式切换还是比较贴心的，某些时候确实也可以改善效率，毕竟用不用是一回事，有没有又是一回事。

2、面部识别

华硕灵耀Deluxe14s搭载了双IR红外摄像头，识别速度极快，及时在黑暗环境中也可以做到快速解锁。

红外面部识别在麦子看来，是先进笔记本中非常安全并且体验最好的解锁方式。因为指纹属于被动识别，你把手指按上去，才会识别；而红外面部识别是主动识别，只要你在屏目前，正常打开笔记本即可，系统进入登录页面会自动寻找你的脸并进行识别。

由于配备了两颗红外发射器，华硕灵耀Deluxe14s的面部识别速度极快，虽然还不至于说“无感知解锁”，但识别时间少于一秒，通常情况下，还没有看清Windows Hello小笑脸，就已经进桌面了。这一点上，体验极佳。

四、续航 & 散热 & 噪音

与上代相同，华硕灵耀Deluxe14s配备了50Wh的三芯锂电池，IT之家实测上一代可以实现10小时的在线1080P视频播放，但新款的Deluxe 14由于主增加了一块分辨率更高的第二块触控屏，而电池并没有得到相应的升级，续航表现还是令人担忧的。

我们对华硕灵耀Deluxe14s做了两次续航测试，两次系统电源选项均设置为“更长的续航”，亮度调整为80%，模拟小编在外使用的情况，两次测试的不同之处在于，第一次开启ScreenPad，分辨率设置为2160×1080，刷新率50Hz，亮度约为50%，第二次将ScreenPad调整为“传统触控板模式”，使用PCMark8中的工作模板下进行续航测试，结果如下：

第一次开启ScreenPad，续航时间为3h 18min;

第二次传统触控板模式，续航时间为4h 26min。

从两次测试可以看出，传统触控板模式下可以增加一个多小时的续航时间，仅点亮ScreenPad也会明显影响续航，其次在不使用ScreenPad的情况下，续航水平较上代相比也有大幅下降，在不升级电池配置的情况下，更多的功能需要牺牲一定的续航，好在65W的充电器效率够高，也小巧便携，算是一种补偿。

新款华硕灵耀Deluxe14s依然采用单热管单风扇的散热配置，我们使用AIDA64 Stress FPU以及FurMark进行双烤，十五分钟后CPU稳定在70℃上下，运行在1.5GHz的频率下，；显卡温度稳定后约69℃，烤机时腕托出可以感觉到升温，键盘WASD区域温度约为38℃，可以感觉到温热感，机身最热处为D面进风口处，约47℃，散热性能中规中矩，升温不会对体验产生影响。

双烤时，室内底噪约25dB，机器前半米处噪声约45dB，噪声控制尚能令人满意。

总结 – 颜值依旧，性能增强，双屏惊喜

新款的华硕灵耀Deluxe14s，依然延续了上代产品的优秀颜值，保持了典雅的配色以及超高的屏占比，舒适的阻尼配合单手开合也能给人留下不小的好感；升级了英特尔酷睿i7-10510U，性能更强，还多了一块1080P+的第二屏，多了许多的玩法，也能提高工作效率，不过相应的续航和散热有所牺牲。如果你在寻找一款颜值极高、性能够用、闲时还能玩网游的轻薄本，新款华硕灵耀Deluxe14s是一个不错的选择，相信你看到它的第一眼观感不会差。