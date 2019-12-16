【IT之家评测室】RedmiBook 13全面屏笔记本体验评测：除了高屏占比，还有十代i7

12月10日，与Redmi K30系列同期发布的，还有一款RedmiBook 13全面屏笔记本，一款屏占比高达89%的红米本本，号称将13.3英寸的屏幕塞入12英寸机型机身。RedmiBook 13的发布对麦子来说并不是很意外，毕竟Redmi自独立以来，便没停下过完善产品线的步伐，不过拿到产品后还是让我眼前一亮，体验了一段时间后心情又有点复杂，一起来认识一下这款产品。



一 、 外观 & 设计

RedmiBook 13全面屏笔记本，从机型后经常跟着的“全面屏”可以看出，外观设计一定是产品的亮点之一。确实，这也是我们见过最精致的RedmiBook。

A面还是熟悉的设计，银灰色的底色下装饰有“Redmi”logo和“DESIGNED BY XIAOMI”字样，不过相较于RedmiBook 14增强版，机身更加“圆润”了，四边有更大区域的圆弧过渡。

B面可以说是这款产品最大的亮点了，屏占比更大了，达到了89%；边框更窄了，顶部与两侧边框为4.65mm，控制得还不错，下边框略宽，不过印有“RedmiBook”的logo，倒不显得很突兀，整体看上去依然感觉屏占比很高，边框挺窄，有着不错的视觉冲击力。另外，依然没有摄像头。

RedmiBook 13靠着一种叫“Bent180°”和全新设计的电路板元器件排布，得以提高了不少屏占比，说白了就是把逻辑板折到了屏幕后边，类似手机这边的“COF封装”。

C面布局依旧比较简约，键帽基本符合“全尺寸”，不过上下方向键依然挤在一个格子里，Delete键依然在电源键旁，但经过这个多机型的洗礼，我基本上也没误触过。键盘手感个人认为一般，键程比较短，反馈有些绵软，需要适应一下。

由于机身尺寸不大，键盘不小，留给触控板的空间就十分有限了，RedmiBook 13的触控板面积就有点小，不过滑动和按压手感还可以。底部有一个比较深的凹槽，可以辅助开盖，值得一提的是RedmiBook 13可以单手开合，而且手感非常不错，阻力适中，比较舒服，很快地开盖也没问题。

D面元素不少但并不凌乱，5个点的脚垫比较有特色，另外就是一堆贴纸和两排面积不小的进风口。

RedmiBook 13有着三面金属机身，号称500次喷砂打磨，手感确实很细腻，摸起来很滑，不错；但质感有些像塑料，需要冰冰凉凉的温度告诉你这是金属材质。机身最大开合角度约为140°，配合单手开合的舒适阻尼，对我来说打开RedmiBook 13是个挺愉悦的过程。

机身重约1.23kg，最厚处约17.8mm，机身重量和厚度控制得还可以，307.3mm×195.0mm的尺寸，基本算做到了比A4纸（210mm×297mm）更小。

接口方面，机身左侧分别有1个USB 3.1 Type-A接口（不好意思现在应该叫USB 3.2 Gen2），1个HDMI 1.4视频输出接口，以及1个3.5mm耳麦接口；机身右侧依次为1个USB 3.1 Type-A接口和1个电源接口，中间还有1个电源指示灯。

速度上还可以，不过种类和数量有点少了，麦子个人肯定是不够用的，不过看在主打便携的份上，接口少也不是不可原谅，毕竟在外边能满足基本的数据传输需求，倒也还行。Type-C接口的缺失也有些遗憾，连扩展的机会也不给我就过分了。

刚上手你就能感觉到，RedmiBook 13是RedmiBook中最精致、屏占比最高、颜值也最高的一款产品。有了新的元件设计和封装工艺，把比较影响视觉体验的屏占比提高了一个档次，小巧的机身和不错的做工，也让RedmiBook 13看起来比前作少了非常多的廉价感，用我的话来讲就是“好看了，不糙了”。个人对RedmiBook 13的外观很满意，支持单手开合也是加分项，不过没有摄像头、键盘手感偏软、触控板面积小、接口数量少这些细节还是有些影响体验。

二 、 性能 & 表现

之前提到小尺寸轻薄本，大多都搭载了超低压处理器，有些甚至是被动散热，或者有一个比一元硬币大一丢丢的风扇，主板面积加起来没有手机屏幕大，总之基本告别性能了。最近两代渐渐有了13.3英寸机型搭载低压i7和MX独显的情况，RedmiBook 13这次也跟上了，搭载了这一代几乎最常见的组合，英特尔酷睿i7-10510U / i5-10210U +英伟达MX250。

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IT之家此次拿到的是i7的版本，看到这个组合，基本上就有谱了，来看一下具体表现。

给CPU跑个分，首先是C4D渲染测试，Cinebench R15 & R20跑分。

R15单核分数为195cb，多核分数为728cb，多线程倍率为3.74；

R20单核分数为472pts，多核分数为1627pts，多线程倍率为3.44；

在V-Ray Benchmark中，RedmiBook 13得到4841的成绩；

CPU-Z Benchmark中，这颗i7-10510U单线程分数为519.1，多线程分数为2433.8，多线程倍率为4.69；

而在国际象棋中，单线程成绩为3432，多线程成绩为13321；

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在文件压缩解压性能方面，WinRAR单线程速度为1748 KB/s，多线程速度为6143 KB/s；

而在对性能要求更高的7zip中，单线程总分为6422MIPS，多线程总分为21641MIPS；

低压i7总是绕不开办公，我们也对RedmiBook 13的办公性能进行了测试，PCMark8在Work accelerated 2.0中得分为5329分，Creative accelerated 3.0中得分为4910分，在办公方面完全是游刃有余的。

从上面这些测试的成绩可以看出，RedmiBook 13搭载的这颗英特尔酷睿i7-10510U的性能应对办公场景不用担心，而且性能表现在同级别的产品中算是比较好的，也可以进行一些轻量级的渲染和设计工作。

有些遗憾的是，RedmiBook 13的存储配置为8GB DDR4-2666MHz单通道内存+ 512GB SATA SSD，内存和硬盘读写表现都比较一般，内存延迟尚可，但SSD顺序读写都在500MB/s多。

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既然有独显，就来测试一下游戏表现，这次我们依然用优化比较好的《守望先锋》测试这颗英伟达MX250。

1080P分辨率下，默认高画质，开启垂直同步，游戏在约5分钟的运行中，平均帧数为47.7帧，最低帧数为31.1帧，属于可玩的程度。

而将画质调整为预设中画质后，大部分时间可以跑满70帧，平均帧数来到63.7帧，比较流畅了。麦子个人更倾向于降低画质来换取帧数，毕竟13.3英寸的屏幕，在正常观看距离下，看不清什么细节，也就没有太多画面损失……

如此看来，RedmiBook 13虽然身板小，但性能依旧是主流的i7-10510U + MX250，甚至CPU性能表现要好于一些14英寸的轻薄本，这点是挺令人惊喜的。办公方面肯定不用担心，一些轻量级的设计工作也可以胜任，闲暇时还可以较为愉快地玩几局游戏，可以保证一定的游戏体验。但非常一般的存储组合着实遗憾，好在还可以自己添加内存和更换SSD。

三 、 生态

之前我们说过小米这类产品品类非常全的公司，各形态产品之间如果没有联动实在可惜，但目前来看小米做得不错。

我们已经试用过小米智能互联（MiShare）和小米感应钥匙。

小米智能互联可以实现手机、电脑任意两设备间快速传输文件，实测接收速度可逼近40MB/s，非常便捷。

▲电脑端发送文件

而小米感应钥匙则是利用蓝牙连接小米手环等设备，实现快速解锁和自动锁定电脑，兼顾了方便和安全，算是对没有红外和指纹识别的补偿。使用体验是非常好的，只是还不支持小米手环4系列有点令人费解。

▲添加设备

▲支持列表

我们今天打算重点说一下RedmiBook 13的专属功能（福利），首次激活RedmiBook 13，可在应用中免费领取一年的1TB小米云服务空间，等于白送了一年的钻石会员，一千块钱啊。

▲云服务空间领取页面，点击查看原图

RedmiBook 13的这些特色功能，无疑对小米用户有更大的吸引力，不管是设备间快速传输文件，还是快捷解锁/锁定电脑，亦或是赠送云服务空间，一方面可以吸引更多小米用户购买新品，另一方面对已经购买产品的用户来说也是体验升级，挺好。

四 、 散热 & 续航

虽然是13.3英寸的笔记本，但RedmiBook 13的散热配置也不含糊，采用双热管单风扇散热，官方称之为“飓风”散热系统。

▲散热示意图

放进两根6mm热管肯定要牺牲厚度，不过还好是值得的，采用Stress CPU + FurMark双烤30分钟后，CPU温度维持在73℃上下，此时频率为2.9GHz，而显卡温度则稳定在65℃，非常凉快。

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对于看重便携的轻薄本来说，续航亦是非常重要，RedmiBook 13内置40Wh的电池，在这个机身下不算小，官方宣称可播放本地1080P视频长达11小时，我们也进行了PCMark8续航测试，屏幕亮度设置为80%，开启WiFi，Work accelerated 2.0 Battery life测试成绩为5h 20min，可以说非常不错，日常使用中续航有望突破8小时。

另外RedmiBook 13还支持1C快充，35分钟可充电50%。

总结

体验完RedmiBook 13全面屏笔记本，可以清楚地感觉到，这是一台优缺点同样突出的产品。RedmiBook 13是Redmi乃至小米笔记本产品中屏占比最高的，做工和质感也非常不错，是新晋的颜值担当；但没有摄像头对一部分用户来说，可以是直接放弃的理由，同样接口较少、没有Type-C接口是另一部分用户非常介意的。

性能方面，相对来说是13.3英寸机型中的“小钢炮”，性能释放比较激进，散热权衡得也很好，工作绝不耽误，游戏也能撑撑场面，但存储方面的“偏科”着实是不小的遗憾。

智能互联、感应钥匙和赠送云服务空间个个都是加分项，尤其是对小米用户，设备间构建成的生态可以极大地改善使用体验。

RedmiBook 13全面屏笔记本非常适合需要一台高颜值、强性能、小尺寸轻薄本的用户，如果它的缺点不是你的痛点，那么它的屏占比、性能不会让你失望，如果恰巧你是小米用户，RedmiBook 13更值得考虑。

各方面都有一定提升，使得RedmiBook 13显得不那么“极致性价比”，目前i5版本京东售价4499元，i7版本5199元，感兴趣的朋友可以看一下。



