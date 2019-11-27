腾讯与触手达成合作 ，游戏直播授权成基本模式

近日，腾讯宣布与游戏直播平台触手达成合作，触手获得腾讯全量自研及代理游戏直播授权，据消息人士透露，授权费达千万级，这也使得触手成为第一家通过授权协议与腾讯展开游戏衍生内容合作的直播平台。

此次双方就游戏衍生内容达成授权合作，所谓游戏衍生内容，是指以游戏画面为要素，但不脱离游戏画面本身，生产和制作的游戏直播、视频、图文内容。

从漠视版权，到寻求合作，游戏直播行业正在经历一条音乐、电影产业曾经走过的道路。

直播行业回归理性

在粗放式的野蛮生长之后，国内直播行业目前已经进入了成熟稳定的发展阶段。据《2018-2019中国在线直播行业研究报告》显示，2018年中国在线直播用户规模达4.56亿人，增长率为14.6%，预计2019年在线直播用户规模达到5.01亿人。分析师认为，行业将回归理性，增长速度将会放缓。

然而，行业初期所遗留的问题，使得游戏直播侵权现象频发，至今仍然制约着直播行业的良性发展。近年来，由于游戏画面版权的归属不够清晰，多有打擦边球、侵害厂商利益、未经授权以商业获利为目的大规模组织直播的侵权情形和案例。

2015年，网易起诉华多网络科技通过其经营的YY游戏直播网站等平台，直播、录播、转播网易“梦幻西游2”游戏内容；今年，腾讯发起多场诉讼，要求部分平台下架有关腾讯旗下某几款游戏的直播或短视频。在更早之前，涉及网络游戏侵权案例更是不胜枚举：单单北京石景山区法院，在2013年至2016年受理动漫网络游戏知识产权案件就多达283件。

前不久，网络游戏《守望先锋》将手机移动端游戏《英雄枪战》、网页游戏《枪战前线》诉至上海市浦东新区人民法院。浦东法院对两案作出一审判决，认定被告的两款游戏构成对《守望先锋》游戏整体画面类电作品著作权的侵权，判决两被告除停止侵权、消除影响外，还需就两案分别赔偿300万元、97万余元。

长期存在的侵权现象，也引起了法学界的关注。今年8月，上海交通大学知识产权与竞争法研究院召开游戏产业知识产权保护问题研讨会，多名与会专家、教授，就游戏直播版权诸多棘手问题进行了剖析。会上，还发布了《游戏直播行业白皮书》，对直播行业走向规范化提出了众多行之有效的建议。

“游戏画面是否构成作品以及其归属权”成为了当天会议的核心议题之一。参会的北京大学杨明教授认为，“游戏动态画面可以构成著作权法意义下的作品，关键的问题是如何在对该作品做出了实质贡献的主体之间进行赋权。原则上应当赋权给开发商，但允许开发商与运营平台之间进行权利归属的相关安排。”

中南财经政法大学黄玉烨教授同样认为：“直播平台对网络游戏过程进行直播，应该要尊重游戏软件著作权人的权力，这里保护的是游戏软件设计者，游戏软件著作权人的权益。直播应当取得游戏著作权人许可，否则就是构成侵权。”

网络游戏作品整体上作为类电作品，其版权归属于游戏软件设计者。这一观点，成为了当今学界的主流声音。在网络游戏《守望先锋》侵权案例中，浦东法院首次将射击类游戏认定为类电作品，并认定四三九九侵权，这一判决便支持了上述观点。

授权许可的基本模式

纠正侵权乱象的一个重要途径，便是建立起规范化的网络游戏直播授权模式。中国政法大学教授冯晓青即认为以“授权许可”作为解决直播行业侵权问题的基本模式。

这一模式的法理基础，是厘清了游戏开发商在行业链条中的价值和地位。《游戏直播行业白皮书》中提到：“游戏开发商授权游戏直播平台开展游戏直播，在游戏直播行业的所有参与者中具有基础地位，基于网络游戏内容构建了网络游戏行业的生态。”

从这一模式来看，腾讯与触手合作的意义是破天荒的头一遭。然而，行业发展所需，还需要更多的积极信号。

首先，是立法的完善。相关行业、监管及有关部门需要共同反思游戏直播涉及的各种经济、法律问题，完善游戏直播行业相关立法，将网络游戏画面、游戏直播画面明确纳入“视听作品”的保护范围之内，加强对行业相关主体合法权益的保护以及实现行业合规运营。中国政法大学教授张今积极呼吁道，“游戏直播与短视频产业应逐渐规范授权。我国目前应本着是实践先行，待时机成熟再考虑是否需要立法的基本态度，鼓励平台创新版权治理措施。”

其次，以腾讯与触手的合作为契机，行业内应该展开更为积极主动的授权合作。在游戏及其衍生品版权生态逐渐走上正轨的前提下，上游游戏厂商与下游直播平台休戚相关，双方只有开展更好的合作，才能挖掘出行业更大的潜力和空间。

最后，是实现行业内的自觉自律。法律作为强制手段，维护了行业的底线，而要实现从“强制”到“习惯”的转变，需要每一个从业者的自觉自律。直播、短视频等内容平台应该积极采取有效措施，主动完善平台的版权治理，完善及细化相关标准，以带动行业的精细化管理，提升行业的治理水平。

回看国内音乐市场的规范化之路，我们或可清晰预见直播行业的未来：音乐版权市场规范化之后，根据《2017中国网络版权产业发展报告》显示，2016年国内网络音乐产业规模相比2006年增长了10倍，2018年则实现了175亿的产业规模，同比增长22%。

腾讯和触手的合作，为直播行业这个不远的期望，开了一个好头。