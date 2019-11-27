2019年Q3美国手游市场趋势：17款中国手游入围Top100

Sensor Tower商店情报数据显示，美国作为全球App Store和Google Play总收入最高的手游市场，2019年Q3收入进一步增长，达到41.6亿美元。在美国市场收入Top100手游中，中国手游共17款，收入达4.1亿美元，占Top100总收入的14.5%，较去年Q3增长127%。详细数据如下。

2019年Q3美国手游市场在App Store和Google Play的总收入达到41.6亿美元，同比大幅增长24.9%，环比增长6.1%。其中，收入TOP100手游在App Store和Google Play的总收入达到28.1亿美元，季度同比增长27.1%，环比上涨13.3%。同时，Top100手游收入仅占美国手游总收入的67.5%，集中度低于日本(73.9%)和韩国(71.7%)，这一指标显示近期内美国手游市场仍将保持高速增长。

进入美国市场收入TOP100的中国手游维持在17款，合计贡献4.1亿美元，同比增长127.8%，环比增长5.1%。

策略手游仍是美国市场收入最高的品类，Q3收入超过8.3亿美元，占总收入的20%，但增速明显放缓。

动作手游跃居第2，收入为7.6亿美元，增幅达11.2%。主要原因是2015年上市的《七龙珠Z爆裂激战》(Dragon Ball Z: Dokkan Battle)，通过一系列运营活动实现收入持续增长。由于该作在iOS同时归属益智解谜游戏，其收入增长也带动了该品类的增长。

今年6月，Niantic将《精灵宝可梦GO》归入角色扮演和冒险类手游，其Q3收入增长77.8%，进而带动这两个品类实现较大幅度增长。

下载量方面，休闲游戏仍排名第1，但增长乏力，Q3共获得3.3亿次下载，意味着超休闲手游在美区的买量成本将逐渐提升。

动作手游下载量的增长主要来自新上市的《马里奥赛车巡回赛》，以及Voodoo《水上乐园-滑梯竞速》等更多超休闲游戏同时归属于动作类。

在益智解谜和模拟经营品类，同样充斥着大量超休闲手游。在激烈的竞争中，美区超休闲游戏正在寻找新的增长空间。

美国市场热门手游

在Q3美国手游畅销榜中，《糖果粉碎传奇》继续蝉联冠军。在Top20手游收入榜中，消除游戏多达6款。

Sensor Tower之前报道过，《精灵宝可梦GO》于暑期推出的反派势力火箭队入侵玩法，使其全球收入创3年来新高。美国作为该游戏收入最高的市场，Q3收入环比增长77.8%至1.28亿美元，从而跃居榜单第2名。

榜单中增幅最大的当属《七龙珠Z爆裂激战》。今年2月，电影《龙珠超:布罗利》(Dragon Ball Super: Broly)在美国上映，该游戏同步推出活动使得收入大幅提升。今年Q3，在上市4周年活动的促进下，该游戏季度收入环比增长135%至5600万美元，为上市4年来的最高纪录。

纵观中国，美国，日本和韩国手游畅销榜Top20，美区最为多元化，各个品类都有游戏入围，包括：消除，冒险，沙盒，竞技，策略，赌博，动作，模拟经营等。

下载量Top20中，超休闲手游多达16款。不过Voodoo统治力渐失，旗下仅有2款游戏入围，白俄罗斯厂商SayGames入围手游最多，达到4款。

中国手游在美国

具体到中国手游收入榜，成功突围美国市场的新品仅有海彼游戏《弓箭传说》。从6月至今，该游戏一直是美区Facebook平台买量最多的移动应用，带来的收益也相当可观。该游戏Q3在美区仅内购收入就有近1000万美元，季度环比增长152%，混合变现使其在买量方面拥有更强的续航能力。

除此之外，榜单基本固化，部分游戏排名略有变化。《PUBG Mobile》以超过8500万美元收入蝉联冠军。收入涨幅较高的手游为莉莉丝《剑与远征》，龙创悦动《守望黎明》，博乐科技《Lotsa Slots》和百度《海战游戏》，分别为60%，26%，24%和21%。

下载榜上，Top20手游中新品达到5款，较Q2增加1款。其中《Archery Go》即《箭术大师》的英文版本，是一款射箭游戏。《Stick Fight》为Steam经典游戏，由Landfall授权，网易研发。另外3个新面孔是超休闲游戏猎豹移动《Beach Clean》，蓝飞互娱《消灭病毒》，以及益智解谜游戏《数字华容道》。