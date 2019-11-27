华为MatePad Pro多屏协同首批支持Mate30/Pro手机

IT之家11月27日消息 在11月25日的华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东正式发布了华为平板MatePad Pro。

华为MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

IT之家发现，根据华为官网的说明，华为MatePad Pro的多屏协同功能，仅部分EMUI 10.0及以上版本的华为手机或Magic UI 3.0及以上版本的荣耀手机支持该功能。首批支持此功能的机型为Mate30机型（需要升级到EMUI 10.0.0.161及以上版本），其他机型后续逐步开放。

华为MatePad Pro拥有90%屏占比与4.9mm等距微边框，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为MatePad Pro配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

配件方面，华为MatePad Pro内胆包售价199元，HUAWEI M-Pencil手写笔售价499元，智能磁吸键盘售价699元，智能皮套售价199元。