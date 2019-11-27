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疑泄漏用户购物习惯，亚马逊宣布停止免费样品配送项目

2019/11/27 15:26:40来源：猎云网作者：何弃疗责编：远洋评论：

亚马逊关闭了一个向购物者免费发送样品的项目，该项目会根据购物者的购买意愿提供样品。

亚马逊今年早些时候开始测试的这个项目，使用了机器学习工具来识别购物者的购买习惯，然后根据他们的口味向他们发送免费的产品样品。样品包括美宝莲睫毛膏、Calvin Klein香水和Kind巧克力能量棒等。

尽管亚马逊将其比作该网站的产品推荐工具，但该项目仍然引起了一些消费者的隐私担忧，他们对网络上的数据挖掘和定向广告越来越警惕。现在，亚马逊表示将逐步取消这一项目。

亚马逊的一位发言人表示：“亚马逊一直在测试和推出新产品，以代表客户进行创新。目前，我们已经决定在2020年停止样品配送计划。”

尽管有些顾客觉得这个项目很恐怖，但对于品牌来说，这是一种有效的方式，可以让他们的产品以极低的价格出现在亚马逊购物者面前。据外媒报道，参加该项目的品牌在每件产品实际成本的基础上，每件样品支付2美元。

与此同时，亚马逊在数字广告市场上的份额继续超过谷歌和Facebook。亚马逊已经开始蚕食谷歌在搜索广告领域的主导地位，它在10月份举行了首次大型广告会议，显示了这项业务的增长规模。与此同时，该公司还自称拥有其竞争对手所没有的丰富消费者购买习惯数据。

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关键词：亚马逊

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