便利蜂自助结账被小偷盯上？看AI帮警方抓获情侣大盗

11月27日消息，近日，北京房山警方破获了一起情侣盗窃便利店的案件，这对情侣大盗采取先扫码佯装结账再逐一删除的方法，频繁“光顾”40余次。目前，男子李某因涉嫌盗窃被刑事拘留，其女友柏某因怀孕被取保候审。

事情是这样的，今年9月份中旬，房山公安分局拱辰派出所接警，辖区内一家便利蜂24小时营业自助便利店报警，称最近工作人员发现多次货不对帐的情况，怀疑有人偷盗。

据悉，该自助便利店为方便顾客购物，店内不设置售货员结账，顾客可在注册该店会员后自行扫码结账。

便利蜂通过AI技术比对店内的监控视频和结账系统，发现了两名可疑人员，一男一女多次购物时选购了不少食品，但结算时仅支付一瓶矿泉水，有时甚至仅支付一个购物袋的钱，花5毛钱“买走”一大袋吃的。便利蜂立即将这一情况报告了警方，同时提供了二人结账时的注册信息。民警通过店家提供的相关信息，锁定名叫李某的可疑男子，他今年30岁，北京海淀区人。

通过前期百余小时的扎实工作，民警最终于11月18日中午将李某在网吧抓获。李某交代，和他一同作案的女子名叫柏某，今年24岁，两人为情侣关系。随后，民警在二人的暂住地将柏某抓获。

警方提示，这起案件中，不法分子以为自己的犯罪行径无人知晓，却早已被便利蜂提供的无死角监控及注册信息直接锁定，把聪明用在正道上，或许这俩人早成了人生赢家。