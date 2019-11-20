索尼宣布成立索尼AI：首先推出三个“旗舰项目”

11月20日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，索尼宣布成立索尼AI部门，以推进人工智能（AI）技术的基础研发。

索尼AI在日本、欧洲和美国均设有办事处。最初，它计划推出三个“旗舰项目”，这三个项目涉及游戏、成像和传感以及美食。

毫无疑问，在这三个项目中，最不寻常的是索尼AI对美食的关注。去年4月，索尼宣布与美国卡内基梅隆大学签署合同，计划共同研发搭载人工智能的“烹饪机器人（Robot Gastronomy）”，这种机器人将负责从菜单选择到烹饪、上菜、送餐的一系列流程。

索尼AI将通过这三个旗舰项目以及包括人工智能伦理在内的其他探索性研究项目，在物理和虚拟空间推动人工智能的研发。

为了推动这些项目并实现真正的创新研究，索尼渴望与全球顶级的人工智能人才合作，以吸引世界级的人工智能研究人员和工程师。

该部门将把人工智能技术的基础研发与索尼独特的技术资产结合起来，特别是成像和传感解决方案、机器人和娱乐（游戏，音乐和电影），推动所有现有业务领域的转型，并催生出新的业务。

索尼计算机科学实验室（Sony Computer Science Laboratories）总裁兼首席执行官（CEO）Hiroaki Kitano将成为索尼AI的全球负责人，而彼得•斯通（Peter Stone）将成为索尼AI美国办事处的负责人。