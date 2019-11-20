研究人员解释AI如何帮助躁郁症患者

双相情感障碍和抑郁症教授梅尔文·麦金尼斯（Melvin McInnis）和计算机科学与电气工程副教授艾米莉·莫尔·普罗沃斯特（Emily Mower Provost）正在研究一种AI系统，旨在更深入了解个体双相情感障碍患者。两位教授在密歇根州安阿伯区图书馆的一个名为“人工智能，个性化技术和心理健康”小组上发言时，首先讨论了参与该项目的原因。

对Provost教授来说，她致力于追求技术应用对人生活产生的积极影响。她表示：“人工智能不仅给我提供了一种尝试创建新颖且真正创新的算法的机会，此外，当把以人为本引入AI，我才真正有机会将科学与应用融合。”

McInnis教授从事双相情感障碍研究已有30多年。从医期间，他遇到一些躁郁症患者的家属，他们能从患者的讲话中判断其何时有发作的危险。结合Provost对算法的研究，McInnis希望训练AI识别出双相情感障碍者的言语变化。检测这些变化将有助于对患者发作做一个提前通知。McInnis说：“我们的工作是识别出在言语中以生理标志存在的生物标志物。我们如何训练计算机去做家属所做的工作呢？”如果成功，该项目将有助于改善躁郁症患者及其周围人的生活。例如，如果检测到患者有发病的迹象，可以设置相应的警报来提醒人们。有了这样的警报，患者家属可以放心地度过一天，而无需时刻精神紧绷。同时，双相情感障碍患者可以获得更多的独立空间，在需要时也能得到及时的帮助。

McInnis表示设备会发出警报，比如“也许你应该尽快与医生交谈”等。另外，与护理团队以及你的支持网络共享信息，这样可以帮助你更长久地保持健康。

然而，在国际上推广这种技术的主要挑战之一是全球文化差异。即使是一个微笑，在不同的文化背景下都有丰富的内涵。因而，需要为每个人建立一个对该个体而言“正常”的基线。

McInnis说，AI不仅可以改变躁郁症患者的生活，也可以挽救生命，该项目有望成为另一个案例。