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阿里影业半年营收15.01亿元，淘票票/优酷电影场景会员超4000万

2019/11/27 22:07:08来源：新浪科技作者：何畅责编：孤城评论：

11月27日晚间消息，阿里影业发布截至2019年9月30日的6个月财务业绩。财报显示，报告期内营收达15.01亿元，同比下滑2%。经营亏损3.36亿元，同比收窄21%。由于计提股权投资减值以及录得汇兑收益大幅减少，净亏损3.9亿元，去年同期为1.26亿元，同比扩大210%，经调整息税摊销前亏损(经调整EBITA)2.76亿元，同比收窄44%。

财报显示，互联网宣发成为阿里影业目前最重要的收入版块，半年营收11.80亿元，去年为11.72亿元。淘票票×优酷双平台电影场景会员已超4000万。票务服务营收5.14亿元，较去年同期的5.05亿元增长2%。内容宣发及参投业务营收4.59亿元，同比增长6%，而由于报告期内未出品/发行与过往期间体量相近的爆款电影，毛利率下降20%。此外，在衍生品授权开发平台阿里鱼的带动下，阿里影业的综合开发业务实现136%增长。目前，阿里鱼已形成IP授权业务和娱乐电商子版块，分别连接阿里巴巴体系内的文娱和电商两大产业。报告期内，阿里鱼各类IP平均变现收入达165万元，同比增幅达50%。

今年3月，阿里影业成为阿里巴巴集团的并表子公司。阿里影业表示，本财年以来，基础设施链条已完整建立，未来将继续推进“优质内容+新基础设施”的双轮驱动核心战略，继续依托阿里巴巴集团生态的优势，实现生态协同的经济效益。

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关键词：阿里影业

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