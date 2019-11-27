4分钟内快速找到最近的AED，救命要紧！

IT之家11月27日消息 今天凌晨，艺人高以翔在录制节目过程中突然晕厥，经送医抢救后，因心源性猝死而逝世。事情发生后，心源性猝死这个病引起了广大网友的关注。

据专家介绍，突发心脏停搏后4分钟被称为“黄金4分钟”，如果在4分钟内进行有效的心肺复苏和除颤（通常借助AED来实现），可以显著提高患者生存率。对于突发心脏骤停的人来说，心脏停跳10分钟后，抢救的成功率几乎为0。

这种情况下，除了拨打120急救电话和立即实施心肺复苏术，快速找到附近的AED可以争取多一点抢救的机会。

那么AED是什么？

AED是一种便携式医疗设备，全称是自动体外除颤器（英文：Automated External Defibrillator），是可以自动分析心跳、呼吸骤停伤患的心电图，并在需要除颤（电击）时给予电击，是非专业医疗人员也可以利用其来抢救心源性猝死患者的医疗仪器。

什么情况下需要用到AED？

简单来说，AED适应病症是心室颤动，它并不会对无心率且心电图呈水平直线（即心脏已完全停跳）的伤者进行电击。

心室颤动简称室颤，是一种致命性的、不规则的一系列极快速、无效的心室收缩，属于心率不齐的一种。此时，即便心脏并未完全停止跳动，但却失去了有效泵送血液的能力，几秒内就会因为脑供血不足而令病人失去意识。如果不及时加以治疗，持续5分钟以上即可因缺氧而使脑组织发生不可逆的损伤，随即很快死亡。

AED可以在极短时间内施加强电流以电击刺激心脏，使其状态恢复为正常的跳动状态，也就是所谓的除颤。

如何使用AED？

如果公众场合有人昏倒，我们可以按照以下步骤对其进行急救：

1、请大声呼叫，不停轻拍肩膀同时确认倒地者是否还有意识。

2、如果没有响应，请立刻拨打120并且大声呼叫请附近的人寻找到最近的AED仪器。

3、检查倒地者的胸部和腹部是否有呼吸的动作。

4、倒地者如果没有呼吸或呼吸不正常，请立即进行心脏按压（胸部按压），并且不要停止。

5、AED到达后，请露出胸部并按照指示贴上电极垫。取下倒地者身上的金属以避免任何突起，如心脏起搏器；如果胸口是湿的，请迅速擦掉水渍后贴上电极垫。

6、根据AED的语音指令操作。AED正在分析心电图时，请按照语音指示并远离已经倒地者（如果有人接触到身体，可能无法正确执行心电图的分析）。

7、当AED的语音指令表明需要电击时，请确保没有人碰到倒地者的身体。

8、按下按钮进行电击。

9、电击后，在连接着AED电极贴的情况下立即重新进行心脏按压。

10、2分钟后，AED将自动确定是否再次施加电击并发出语音指令。

11、等待救护车到达。

为了方便记忆，也可以简化成3步：1、迅速拨打120并寻求周围的人帮忙拿来附近的AED；2、在AED到来之前，不要间断心脏按压；3、AED到来后，根据声音提示使用AED。

4分钟内，快速寻找AED

心脏骤停可能会发生在任何时间任何地点。



如果你身边有人突发心脏骤停，在争分夺秒的“黄金4分钟”内，除了拨打120急救电话和立即实施心肺复苏术外，你可能还需要一台AED（自动体外心脏除颤器）。

打开“微信-我-支付-城市服务”，下拉找到“看病就医-急救服务-AED导航”，就可以快速查看附近的AED设备，点击“到这去”即可导航到设备放置处。

除了微信城市服务，很多小程序也提供了AED导航服务，在微信搜索框搜索“AED”选择小程序即可。

紧急生命通道，抢跑救急

除了AED导航，你还能通过微信城市服务更快找到医疗服务。

打开“微信-我-支付-城市服务”，下拉找到“看病就医-急救服务”，就可以快速搜索到身边的急救服务。

比如，选择广东医疗转运服务，即可获得“易医通医疗转运”小程序提供的急救服务，不管是救护车预约、高铁医疗转运，还是航空医疗转运、直升飞机救援，一键可达。

各大地图导航软件

除了大家常用的微信上可以查找AED设备，市面上大部分主流的地图导航软件如腾讯地图、高德地图等也可以查找，打开地图导航软件-搜索“AED”即可查看。

地图搜索“AED”显示页面