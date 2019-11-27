小米三季度媒体电话会议实录：AIoT业务保持44%增长

11月27日晚间消息，小米发布第三季度财报。财报显示，第三季度营收536.6亿元，去年同期为508.46亿元，同比增长5.5%，市场预期为533亿元；经调整净利润为34.72亿元，同比增长20.3%，市场预期为29.55亿元。

财报发布后，小米集团CFO周受资、小米集团电视部总经理李肖爽等高管出席本次电话会议，并接受媒体提问。

以下即为本次电话会议实录：

周受资：大家好，我是小米的CFO，感谢媒体朋友们持续的对小米的关心和支持，我们在说第三季度的业绩之前，我想先分享一些好消息，首先小米首次入选了2019年财富未来50名榜单，我们这一次排名是第七位，感谢媒体对我们未来在手机和IoT的潜力给了巨大的认可。除此之外，小米入围了福布斯发布的全球数字经济100强，排名第57位。这个季度今年3季度，有一件很重要的事情，就是小米集团正式的迈入了5G的新时代，我们在2019年9月24号在中国发布了第一款5G手机，这款手机发布之后市场反映非常热烈，我们相信5G在未来一两年市场会给中国的智能手机带来新的增长机会，在不久将来也会推动全球手机市场的大换机潮。

当然，我们探索的不仅仅局限于5G，在今年三季度我们也发布了充满未来科技感的概念手机小米MIX Alpha，这是全球首款评价值超过80%的环绕屏的手机，我们也在1月份的时候发布了小米CC9 ，这款手机在海外市场叫做小米Note10，这部手机代表了手机相机技术的重大突破。因此，我们在手机相机评测最有权威的榜单上获得了手机拍照并列第一，除此之外，我们在视频、电交均都得到了第一名，这些创新离不开我们在研发上持续的投入，我们在这个季度研发投入增长33%，三个季度累计下来研发投入达到了52亿元。

除了手机之外，小米在AIoT业务上持续高速增长，我们保持了全球领先的地位，今天非手机的连接数同比增长62%，拥有5G以上连接小米AIoT用户数高达352万人，这个数字同比增长79%，在今年8月29号，小米因为在智能家具领域里面有多年的积累和耕耘，入选了科技部国家创新平台，这对我们AIOT业务也是很高的认可。

接下来我们做一下第三季度的业绩，这个业绩如果用一句话来形容就是稳健经营，我们正在为5G时代的大机会做提前充分的准备。我们这个季度的收入高达537亿元，同比增长5.5%，是公司创办以来季度的新高。调整后的净利是35亿，同比增长20%。我们一块一块业务说，第一先说一下智能手机好业务，在今年三季度我们智能手机收入达到了322亿，而今年的手机出货量达到了3210万部，在智能手机业务尤其中国市场而言，最重要的时代还是5G时代的来临，2019年的前三个季度中国手机市场的形势下滑比较严峻，这里有很多严肃，其中一个重要的因素是消费者在等5G时代的到来。我们多年前就在5G的技术开展研发了工作，在今年的2月份，我们在巴塞罗那发布了MIX 3 5G版，在今年5月份发布了小米的5G，在2020年小米计划发布10款以上的5G手机。在12月10号会发布我们内部称5G巅峰Redmi K30，这是5G手机市场大众化很重要的时刻，请各位媒体朋友多多关注和支持。

小米创办5年以来，坚持做感动人心价格厚道的好产品，我们其实有很多例子，这里举几个例子，从小米第一代我们就把旗舰的智能手机做到2000元以内，红米3我们把指纹解锁技术做到1000元以内，2019年我们发布了非常成功的小金刚，把4800万高相书的技术做到千元机内，最近我们发布的第一款中国5G手机从3700元起。想说的是什么呢？想说的是小米很擅长通过我们行业领先的效率，把最高的技术的产品带给大众市场，在5G的时代，我们相信刚开始手机的成本都会比较贵。但是，就是因为成本比较贵，才能真正体现出小米领先的商业优势，所以我们对5G时代还是充满信心。

在今年第三季度为了准备好5G时代的倒廪，我们在4G到5G的转换期，坚持的叫稳健经营，公司的利润、能力稳健提升，我们的库存周转一直在下降。这个季度我们的手机毛利率达到9%，这是从2018年三季度的6%逐季度的在上升。同时，我们也持续推动了我们多品牌的策略，小米立足中高端规划市场，品牌坚持做极致性价比，现在产品线覆盖了几个价格区间。接下来我们说一下我们的AIoT业务，我们在这项业务保持了领先地位和高速的增长，在今年三季度AIoT及生活交易品收入达到了156亿，同比增长44%。这里说几款产品，我们在2019年第三季度小米电视的全球出货量在310万台，同比增长60%，在很大的规模下还是保持了非常高速的增长。

我们在电视中国的市场份额排名第一，在全球排名第五。在今年11月5号我们也发布了小米电视5和小米电视5 Pro，我们在今年10月12号小米的冰箱也正是发布了，今天在空洗市场我们已经全面布局。这几款产品广受用户的喜爱。还有一款很重要的产品，就是在今年11月5号，我们发布了小米手表，这款产品简单来说就是可以戴在手机上的小型智能手机，非常方便，非常酷，我们消费者也非常喜欢。特别介绍一下我们小米智能音响的进展，在今年一年下来获得了美国的优秀奖等奖，今天我们的小爱AI助理同学月活用户高达5700多万人，同比增长68.6%。

第三，我们说一下互联网业务，今年三季度互联网收入达到了53亿元，同比增长了12.3%，2019年3月份我们发布了MI-one UI11，这款产品强调的简洁的设计，高效、智联，这款产品用户反馈非好。也因此我们手机的用户增长还是非常迅速，我们全球的米UI月活用户高达2.9亿人，同比增长30%，中国大陆MIUI的用户数字同比持平在1.13亿。我们的互联网业务收入持续多元化，今年3月份中国手机以外的互联网收入占了37%，这里面包括了金融科技业务，包括海外互联网收入也包括AIoT的互联网收入，同比增长87.8%。我们持续的在强化境外的互联网服务，这里也取得了一些阶段性的成果，举个例子，在印度我们主要的几个互联网服务，包括应用商店，浏览器、安全中心、视频和音乐，从日活用户的角度已经在小米的平台里面占到前一或二的位置。这是我们未来在海外市场变现的一个重要基础。说到我们境外收入持续高速增长，三季度同比增长17.2%，今天已经占总体收入的49%。其中我们在印度保持非常领先的地位，在印度我们手机出货量市场连续9个季度排名第一，今天的市场份额维持在27%左右，在西欧市场，西欧是我们重大的亮点，我们今天整个西欧的智能手机市场份额排名第四，增长速度在91%。其中在西班牙，我们在西班牙占到了第二名的位置，增长速度维持在64%，如果把西班牙的运营市场调开，我们在西班牙公开市场智能手机排到第一名的位置。

最后我说一组重要的财务数字，刚才提到我们的研发投入在持续的增长，在这个季度研发费用同比增长了32.5%，但是，这个前提下，小米的总体的效率还是非常的高，我们总体的费用率还是控制在10%左右，这体现了我们非常高效的运营效率。其中，我们也维持谨慎的库存管理，这是为了在5G时代来临之前做好充分的准备。所以，能快速的抓住5G发展的机会。我们的库存周转天数从2019年一季度的65天，已经下降到了2019年三季度的52天，库存非常健康。我们也有充足的现金流，在这个季度就单一个季度，我们调整后的今年现金流净增了36亿，我们的现金流一总储备高达566亿人民币，加上我们投资组合的帐面价值，加上办公机其他不动产的价值，减去我们所有的借款，我们今天资金总储备在801亿，环比上季度增长了51亿，短短一个季度我们的短资金储备增长了51亿。

简单的报告就到这儿，总体还是总结一句，我们对未来几年时间5G带来的大机会非常兴奋，充满了信心，过去几年做好了充分准备，2019年三季度我们持续了二季度的稳健增长，主要还是为未来5G机会带来充分的准备，这样可以更好的抓取我们未来发展的机会和空间。我汇报就到这儿，谢谢大家，看看各位媒体朋友有什么问题。

主持人：欢迎大家提问。

记者：我看到三季报小米手机300多亿，同比下滑7.8%，还有智能手机销量也是稍微有一点下滑，想问一下我们CFO如何看待这个问题。第二个问题我想问一下肖总，目前华为已经进军了电视产业，创维的子品牌酷开电视一直对标小米，想问一下肖总如何看待行业布局，是否有危机感？如何突围？

周受资：谢谢提问，我先回答第一个问题，关于整个智能手机的业务，我们今天处于4G和5G切换期，我们选择的是稳健增，提高我们的毛利、营利能力，提高我们整个现金储备，把不良的库存基本上都消化掉了，所以今天我们再一个非常健康，准备抓好未来机会的一个阶段。

第二是5G时代我们还是非常有信心的，主要这是一个技术上一个很重要的突破，而且，我们很擅长来把高科技的技术带给大众，这背后是通过我们领先的商业效率，5G时代刚开始的时候，产品做出来可能都会比较贵，因为做出来比较贵，所以我们整个效率就会更显著，我们效率优势会更显著。

第三点，我们还是在IoT优势非常显著，这也为我们推动整个手机+AIoT双引擎战略。

李肖爽：我回答一下小米电视相关的问题，小米电视在三季度全球出货量超过300万台，中国市场连续三个季度出货量突破第一，这样一个成绩发展非常好。刚才提到了一个问题，一个是华为的进入这样一个新的角色对我们是否有影响，第二个海信创维等传统品牌也在进军电商市场，甚至创维用酷开的品牌等等。我想回答这个问题，其实电视行业的竞争一直都是存在的，而且每一年基本上都会有新品牌进来，之前无论他是谁，这个竞争一直都是存在的。面对这样的情况，小米在这几年快速的脱颖而出，我相信我们做了很多正确的事情，我们现在要坚持保持初心真正做好的电视，为用户做更好的服务，这样一个心态，进尺我们自身的优势，我相信我们这样一个增长还是能够长期的保持。

创维或者海新进电商很早就来了，酷开的动作很早就有了，从份额上，市场上第三方检测数据上来讲，他对小米对大盘都没有产生任何影响，所以我觉得这个不会引起我们很大的变化，总的来说，我们依然坚持我们之前成功的方向，做最好的电视，进一步加强我们产品的效率和创新，还有技术的领导力，强化我们在AIoT方向的投入，我们电视未来的增长我相信还会长期的保持。

记者：您好，我想问一下，关于手机方面，小米在中国手机市场份额有在下降，你们觉得会持续还是会好转？你们刚才说到对于5G的机遇有信心，想知道一下在5G手机出货的情况，还有你们觉得今后的趋势怎样？第三个问题是关于电视方面的，想知道你们对于明年电视方面的利润还有销售会不会有一个增长的指引？另外就是想知道，你们在海外方面对电视的拓展计划怎样的？针对香港会不会有考虑什么时候有小米电视卖？

周受资：感谢提问，关于您的第一个问题，我在回答第一个问题时候比较充分说了，我不重复我已经说的。我这里补充的是整个中国手机的大盘，过去两年时间的确逐年下滑，这个是引起了比较大的市场压力。这里有很多因素，其中一个很重要的因素是由消费者在等5G的来临，所以我们相信只要5G一开启，整个智能手机市场会越来越好。这是第一点。

第二点您问我目前5G的情况怎样，我们在今年2月份才在巴塞罗那发布了第一款5G手机，那款手机是探索型的。所以当时也没有准备特别多的量，今年下半年我们发布了小米9，12月10号我们将在北京发布第一款红米的5G手机叫Redmi K30，未来一年时间我们会发布至少10款以上的5G手机。

李肖爽：我们希望尽早把小米电视推广到香港，我们的目标是希望能够尽可能多的在全球市场出小米电视，我们会逐步的推动我们在电视在各个区域落地，但是智能电视开发工作有比较多的准备，相关内容的准备，还有相关数字电视研发工作，还有一些细节的东西要准备。我们会尽快的准备这个工作，谢谢！

记者：我的问题有两个，第一个还是想追问一下中国区域未来发展的情况，我们看到友商拿到了50%多的份额，小米有怎样的应对措施？欧洲市场增长很快，我们想知道未来小米怎样能把这种持续下去？

周受资：谢谢，关于你的第一问题，我们在中国市场的市场份额，其实从市场份额的角度相对来说比较稳定，我这里可能再强调的是，我们在4G和5G切换的前夜，我们选择性做了稳健经营的策略，这个策略有什么好处呢？第一个你可以看到我们的毛利率、净利率都在提升。第二个现金储备也在上升，第三个是我们的库存周转天数非常的健康。也就意味着在5G新时代开战的时候，我们最快的时间，最高效的方式来抓好机会。

我们小米坚持做的是感动人心，价格厚道的好产品，这是我们坚持的王道，时间是我们的朋友。所以在中国还有全球市场的我们还是非常有信心的，这个先回答第一个问题。

关于欧洲业务我们实际上是刚刚起步，因为我们做出了消费者非常喜欢的产品，而且是以非常厚道，非常高效的方式卖给他们，所以才取得了阶段性的成果，未来一段时间我们会持续的加大投入，所以我们对欧洲市场还是非常有信心的。

记者：小米接下来是否会采取其他措施来阻止营收增速进一步下滑？第二个问题，之前雷总宣布了未来工厂，您能否介绍一下这个工厂的情况，以及100万产能的规划，小米未来是否会布局一些供应链的环节？

周受资：关于您的第一个问题，我拆解一下我们的AIoT业务保持了增长，保持了44%的增长，境外业务保持了17%增长，互联网业务也是保持双位数的增长，稳健经营还是主要围绕着中国智能手机的业务，所以刚才我提到的4G、5G切换我们选择稳健经营，主要还是围绕着我们中国智能手机的业务。我们的AIoT还有我们境外业务是保持了高速的增长，所以这个是部分的回答您第一个问题。

第二个是我们在今年12月10号会发布红米的第一款5G手机，这个会是5G大众化的重要时刻，请大家多多关注。

记者：主要还是想问关于智能手机的问题，你们预期什么时候会迎来真正5G的换机潮呢？因为之前有预计可能明年下半年才会有5G手机大量出货，才能推动整个市场的增长，你们预计的时间是什么时候呢？还有刚才提到5G手机，小米预计5G手机方面的毛利率是不是会有一些受压的情况呢？因为你刚才提到成本比较高。第二个问题是关注一下海外的互联网业务，刚才有提到在印度比较有一个进展可以说一下这方面吗？

周受资：关于5G时代这个话题非常的复杂，但我简化的来说，在中国今年6月份商用牌照已经发放了，所以在中国的进展其实非常的快。您问的第二个问题关于5G手机的成本，的确刚上来的时候会比较贵，因为涉及到更大的研发投入，而且是一个新技术，所以总体的成本相对来说一定会比较高。我们觉得在这个新时代，其实最终的是一个效率战，就是哪一家厂商能通过最高的效率，能把5G手机带给大众市场，把这么先进的技术带到整个大众市场，这恰恰是我们小米以我们领先商业模式最擅长的地方。

记者：第一个是关于小米的5G手机，开发者大会上，雷总说明年会发大概10款5G手机，我关注的事情就是5G手机是不是会延续4G手机的竞争形势，产品的差异化，应用升级上会有比较大的改变吗？还是说跟4G时代没有什么大的变化？第二个问题关注手机电视，2019年小米电视的增长非常快。这会不会给明年你们带来什么压力？你们怎么样寻找新的增长空间？又怎么样保持高位增长和维持营利水平？

周受资：谢谢您的提问，关于第一问题，雷总提到的是发布至少10款5G手机，这是第一点。第二点，除了5G以外我们还在加大总体的研发如，在这个季度打一个比方，我们抓住了非常高科技感的环绕屏手机，这是一款从屏角度有非常多突破点的一个新技术。再加上我们相机的技术也在迅猛提升，已经到了我们的小米增强版已经排到了并且第一，除了5G以外在很多技术方面会持续的加大投入和研发。

第三点，关于应用5G这个时代的想象空间非常大，包括是怎么结合5G和AIOT综合的总体的场景和互动，也包括会不会有新的应用产生，4G时代很多互联网公司都抓住了这个时机点，做到非常大的规模。包括大家经常用的几款应用，我就不一一念了。我们相信在5G时代这么大的技术突破会有更多的应用场景，有更多人能享受到科技的美好生活。所以这是回答您第一个问题。

李肖爽：第二个问题我回答一下，小米电视未来的增长空间是什么，这个问题我先说一下结论，我们自己动对是非常乐观的，主要由两个原因，第一个原因，小米电视现在今天的产品最主力的销量主要在大众产品上面，但是在2019年我们陆续推出了器件款的B划电视系列，还有升级了我们的主流款为全面屏电视系列，在上个月我们刚刚推出了小米的高端系列的产品，小米电视5和小米电视5 Pro，今年我们良好的基础之上又构建了非常全面的产品布局，所以我们接下来可以看到在高端产品线的市场上，我们将会有明显的增长点。这个能够带来两个好处，一个是高端品类的产品上的增长空间我们是显而易见，第二个是他可以给高端产品，可以给小米电视的品牌的影响力带来一种无形的提升。这样可以全面的提升我们小米电视整体的销量，这是产品线维度的。第二个事情是我们在2018年开始进入印度，我们首次在境外发布了小米电视的产品，从2018年这个季度开始，我们在全球布局已经有了非常良好的一个基础，我们在印度市场连续两年高速的增长，今年的出货量比去年有了接近1倍的成长。在智能电视领域很快就拿下了市场份额的第一名，此外，我们今年陆续登陆了俄罗斯、西班牙等欧洲市场，还有印尼等这些市场，所以接下来我们在全球的增长，相信可以复制很多印度的成功。因此，我们在电视的增长空间来看，还是有非常乐观的前景。

记者：我有两个问题想请教您，第三个问题不管是财报还是您刚刚讲的，可以看出来小米的未来很多是依赖在AIoT这个业务上，您认为未来这个业务能够实现营利的具体的节点以及实现条件是什么？第二个问题就是小米之前强调过是一家互联网公司，但是因为二级市场资本市场可能会倾向于小米是一家印度公司，这种矛盾公司如何理清？在资本市场给出一个正向的反馈，谢谢！

周受资：谢谢您的提问，关于第一个问题，我们今年年初提出的战略是手机+AIoT的双引擎战略，因此手机对我们很重要，AIoT对我们也很重要，AIoT这个领域里面，首先，我们在提供更好的产品，这个互联互通的产品给我们的用户，这一块业务是赚钱的，这是第一点。如果您问的AIoT服务上的业务，AIoT我们今年最重要的事情就是要拓展新的用户场景，加强整个AIoT的用户体验，因此我们在这里是领跑的，我们有责任开拓新场景，确保所有AIoT的用户能真正的享受到互联互通带来的巨大的价值。在这件事情上，我们在这一点上我们还是把我们的精力和投入在线阶段放在提高互联互通和用户体验。

记者：我有两个问题，第一个关于境外收入的，想问在未来会不会见到境外超越国内的市场？还有未来会不会有开拓更多海外市场的计划？比如说美国或者日本，因为好像有管理层之前有说过，今年会进入美国市场，可以说一下现在的进度吗？第二条问题有关香港的，因为最近是香港社会的状况，小米位于旺角的一家中间也关闭了一段时间，想问香港方面的业务有什么样的影响？在未来会不会改变在香港的策略？谢谢。

周受资：感谢您的提问，关于我们的境外收入，这个世界真的很大，如果我们能享受我们的使命，未来一段时间有可能境外收入会持续提升，关于我们的拓展我们已经在40多个国家和地区在智能手机排名前五，我们今天不止要拓展，还要确保在每一个市场能够提供更好的产品，把每个业务做实做深，推动手机+AIoT双引擎的战略，这是第一个问题。

关于香港，我们相信香港将继续是重要的国际金融之一，也相信香港的明天会更好。