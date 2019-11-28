为提高生产力操碎了心：微软11月Office/365改进汇总

IT之家11月28日消息 微软官方博客近日发布了一份11月份Office及Microsoft 365等生产力工具更新的汇总文章，为了最大化提升生产力微软可谓是“操碎了心”。

●网页端Outlook.com整合Sticky Notes：用户可通过网络访问现有的Sticky Notes列表，预计在未来的软件更新中微软将允许用户在网页端执行创建、编辑和删除等操作。

●OneNote 2016加入暗模式 微软为OneNote 2016加入了Dark模式，可帮助减轻用户眼睛疲劳。

●Excel加入全新共享工作表视图 微软Excel新增了共享工作表视图，在查看模式下用户可过滤数据并做出分类，提升可根据个人需求对这些修改进行可视化操作。

●Forms可上传文件来添加内容 用户现可允许访客将文件上传到表单中。用户可以从下拉菜单中选择添加文件上传功能，而上传的文档将显示在OneDrive或SharePoint中的文件夹中。

●全新的Productivity Score

Microsoft 365加入了Productivity Score（生产力得分）。提升这一新功能也将在Windows 10中现身：比如资源管理器中的新Windows搜索，云剪贴板，第三方助手支持等。