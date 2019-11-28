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沈义人微博预热OPPO Reno3 Pro 5G：厚度仅为7.7mm

2019/11/28 10:44:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月28日消息 今日OPPO副总裁沈义人微博曝光了全新OPPO Reno3 Pro 5G并放出了新机部分参数以及正面局部照，一起来看一下。

沈义人表示，OPPO Reno3 Pro 5G采用正背双3D玻璃，厚度仅有7.7mm（不含镜头凸起部分），大概是同期同价位最轻薄的双模5G手机（实际上这就是全球最薄的双模5G曲面屏手机）。

从目前所得到的预热海报来看，预计OPPO Reno3 Pro 5G的定位将是轻薄5G旗舰，同时手机的边框四围均尽可能地收窄，再加上前后3D玻璃覆盖，相信OPPO Reno3 Pro 5G的手感及颜值都会在线。

随着5G到来，5G手机的耗电量也越来越大，随之而来的是手机厂商不得不提高电池容量，手机也变得越来越厚重。像三星Note10+ 5G版，其屏幕尺寸为6.8英寸，内置4300mAh电池，而机身厚度达到7.9mm，重量196克。而iQOO Pro采用6.41英寸的屏幕，内置4410mAh电池容量，支持44W的快充，机身9.3mm，重217克。相比之下而Reno3 Pro将厚度尽最大可能做薄，随之而来的就需要包括ColorOS 7系统优化、快充技术、5G芯片等方面的巨幅提升，因而OPPO Reno3 Pro 5G可能是同价位段最轻薄双模5G手机，除此以外OPPO ColorOS 7及双模5G芯片的表现也值得期待。

OPPO首款双模5G手机Reno3系列预计将于12月份发布，敬请期待。

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关键词：沈义人OPPO Reno3 Pro 5G

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