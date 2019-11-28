《碧蓝航线：Crosswave》上架Steam，培养战舰少女

IT之家11月28日消息 《碧蓝航线Crosswave》现已上架Steam，支持繁体中文，将于2020年年初正式发售。

《碧蓝航线》是一款集策略养成、即时海战、弹幕、各类社交玩法为一体的二次元休闲游戏。本作以军武拟人为题材，玩家可通过主线关卡、每日副本、实战演习、舰船建造等丰富的玩法，收集并养成强力的角色与装备，手动操作自己的舰队征战四海。Idea Factory International官方于2019年11月1日宣布，《碧蓝航线：Crosswave》将登上PC平台。

最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 64bit



处理器: Intel CPU Core-I5 3.2GHz



内存: 4 GB RAM



显卡: NVIDIA GeForce GTX 750Ti



DirectX 版本: 12



存储空间: 需要 4 GB 可用空间

推荐配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 10 64bit



处理器: Intel CPU Core i7 3770



内存: 8 GB RAM



显卡: GeForce GTX 970



DirectX 版本: 12



存储空间: 需要 4 GB 可用空间

Steam链接：点此访问