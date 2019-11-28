《英雄联盟》齐天大圣改动详情：被动获得护盾、分身迷惑性更强

IT之家11月28日消息 今日，《英雄联盟》英雄设计师Lutzburg在LOL社区以及推特上分享了英雄齐天大圣的最新改动情况，一起来看一下。

Lutzburg表示，后期对猴子的改动主要体现在以下三方面：

1、对线时主动手段更丰富

2、尽可能提高他的“生活质量”

3、猴子变为前期强势型选手

Lutzburg表示如此改动主要因为猴子在前20分钟的胜率仅有42%，当游戏进行到35分钟后胜率才会达到58%。同时有玩家反映称悟空的问题在于“蓝耗较高且从被动和大招中获得的满足感低”。因而优化后的悟空将拥有包括非指向性突进、更具迷惑性的分身和一个物理伤害护盾的加持。

技能改动如下（非最终版）：

·移除-悟空不再根据附近敌方英雄获得抗性

·新增-无论何时，当悟空在地方视野中消失至少一秒后，他会暂时获得一个基于自身最大生命大物理伤害护盾。当他被看到后，护盾会在几秒钟内逐渐消失。

Q技能：

·蓝耗从40降低到30

·全等级冷却时间减1秒

·击杀单位返蓝耗

W技能：

·改动后的悟空会冲向光标所在位置

·突进距离改为350，速度为1200，无穿墙

·分身可自动攻击敌人，优先攻击本体最后攻击的敌人

·分身造成本体50-100%AD伤害，具体取决于技能等级

·分身出现时现在就像本体按了S一样

E技能：

·三个目标范围更加明显

·造成魔法伤害而非以前的物理伤害

R技能：

·攻击频率从0.5秒一次提高到0.25秒一次且每次伤害减半，总伤害不变

·伤害加成从1.1AD/s提高到1.25

·移速加成从5-40%逐步增加改为保持30%

·E技能提供的攻速加成会在使用R技能激活时暂停

·再次按R或使用其它技能可中断大招

这些改动预计将于12月的某天登陆测试服，敬请期待。