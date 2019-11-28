三星支持统一推送标准后，实测待机功耗降低30%

IT之家11月28日消息 IT之家早些时候曾报道，据统一推送联盟官方消息，近日，统一推送联盟已收到三星（中国）投资有限公司的测试申请，按照联盟标准《T-UPA0002-2019统一推送接口层规范》对三星手机系统推送服务进行测试。经过测试，三星手机系统推送服务已经符合了统一推送的各项技术要求。

本次三星的系统消息推送服务率先在上市的Galaxy A50s机型（SM-A5070）支持，未来将推广到所有新上市手机，同时将通过系统升级的方式对存量手机进行更新。

此外，为了验证统一推送对手机功耗的提升情况，联盟针对Galaxy A50s的待机功耗进行了测试。测试样机在北京移动4G网络驻留，手机处于熄屏、静音状态，安装常用30款App，对应用自建通道和采用统一推送的功耗进行对比。其中，30款常用App列表如下：

表1 30款常用App名单

注1：由于微信和QQ拥有系统白名单，会对结果造成影响，因此未纳入上述两款应用

注2：应用自建长连接功耗与应用个数正相关。

经过200分钟的比对测试，采用统一推送可以降低手机待机能耗30.4%。

图2应用自建通道的待机平均电流18.64mA

图3采用统一推送的待机平均电流12.98mA

同时，系统推送服务可以大大提升手机重要消息的到达率（尤其是在弱网络的情况下），减少手机尝试无效连接所耗费的流量消耗以及系统资源占用。